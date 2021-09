Non, les bébés pandémiques n’ont pas de QI inférieur – 10ztalk

Dans le dernier épisode de pornographie de peur pandémique, les médias se sont emparés d’une nouvelle étude affirmant que les bébés nés au cours des 18 derniers mois, au milieu des masques et des blocages mondiaux, ont des scores de QI inférieurs. Une série de médias, de The Guardian à Fox News, se sont emparés du titre sensationnel, laissant de nombreux parents inquiets mais également confus quant à la façon dont ils commenceraient même à tester le QI de leur enfant d’un an.

Heureusement, pour les parents cherchant plus de réponses que le mélodrame, Emily Oster, une économiste et auteure qui adopte une approche axée sur les données pour tout ce qui concerne la parentalité, a creusé ce que les chercheurs ont trouvé dans cette étude, et plus important encore, comment ils étudiaient ces bébés, dans sa dernière newsletter Substack.

Oster note qu’à première vue, les résultats semblent préoccupants. En étudiant le développement cognitif et moteur des bébés, les chercheurs ont converti un «score de développement» en un score de QI et ont constaté une réduction significative des scores de QI lorsqu’ils ont comparé environ 400 enfants nés l’année précédant la pandémie avec ceux nés pendant l’année pandémique. Les réductions sont si importantes, allant d’une réduction de 49 points à une réduction de 82 points, qu’Oster les qualifie d’« insondables », voire invraisemblables.

Avec ce drapeau rouge à l’esprit, Oster partage quelques possibilités d’où elle pense que les chercheurs se sont peut-être trompés afin de produire des résultats qui semblent si douteux. La plus probable de ces explications ? Masques.

Les tests pendant la pandémie ont été effectués avec le personnel de test portant des masques. Je ne suis pas anti-masquage ! Mais il semble extrêmement plausible que les nourrissons et les tout-petits dans un laboratoire aient plus de mal à suivre les instructions verbales et les indices faciaux d’un intervieweur masqué que d’un intervieweur non masqué. Cela est probablement d’autant plus vrai que ces bébés auraient principalement interagi avec des adultes non masqués (c’est-à-dire leurs parents). Les auteurs le mentionnent dans la conclusion mais n’en font pas grand-chose.

Bien sûr, il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude comment les masques ont changé le résultat, mais lors de l’étude des interactions avec des êtres non verbaux et lisant des expressions, il semble qu’un couvre-visage aurait un effet. Une façon de résoudre ce problème serait de comparer la façon dont les bébés ont réussi certains tests de développement qui sont moins affectés par les indices faciaux, comme s’asseoir, ramper ou rouler, mais les chercheurs n’ont pas inclus ce niveau de détail.

Nous savons que les blocages et autres réponses au COVID-19 ont certainement affecté à la fois les nourrissons et les enfants. Entre le masquage des tout-petits ayant des besoins spéciaux, l’isolement des enfants des amis et des membres de la famille, la fermeture de parcs et les revers sans fin de l’éducation virtuelle, les dommages causés aux enfants de la pandémie seront visibles pendant des décennies.

Mais le QI ? D’un enfant de six mois ? C’est une mesure d’intelligence discutable pour commencer pour les jeunes enfants, probablement encore plus lorsqu’il s’agit d’une version pour bébé convertie en un score de QI.

À moins que les médias ne soient disposés à creuser dans des « résultats » tape-à-l’œil comme Oster l’a fait ici, ils devraient résister à saisir des études uniquement pour les clics de parents anxieux qui ont déjà suffisamment de problèmes liés à la pandémie.