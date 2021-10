Non, les femmes n’ont pas besoin de tuer leurs propres enfants pour poursuivre une carrière ⋆ 10z viral

La regrettée juge de la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, a dit un jour : «[W]Quelle plus grande défaite pourrions-nous subir que d’en venir à ressembler aux forces auxquelles nous nous opposons dans leur manque de respect pour la dignité humaine ? »

Eh bien, dans un mémoire d’un ami de la cour récemment déposé dans la prochaine affaire d’avortement à la Cour suprême Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization, une coalition d’organisations d’avocates a annoncé : échelon sans invoquer le droit de décider de mettre fin à une grossesse est tout simplement faux. Ils soutiennent que les femmes ont développé un « intérêt de dépendance » sur la disponibilité de l’avortement.

En termes non-juristes, cela signifie que les femmes comptent sur l’avortement pour réussir dans leur carrière. Cette idée n’est pas seulement insultante ; c’est le contraire de « l’égalité ».

Je suis avocate de métier et mère par – oui – choix. Mais ni moi, ni aucune autre avocate que je connaisse, n’avons besoin de l’avortement pour réussir.

Il est dégradant de dire que les femmes ne peuvent réussir que si elles ont la possibilité de sacrifier leurs enfants. Les hommes ne sont pas et n’ont jamais été soumis à cette norme. Pourtant, certains membres de notre société « en sont venus à ressembler aux forces » auxquelles le mouvement pour l’égalité des femmes prétend s’opposer : les forces qui disent que les femmes sont inférieures aux hommes, simplement parce qu’elles ont des enfants.

Dans un autre mémoire d’ami de la cour soutenant la loi du Mississippi interdisant l’avortement après 15 semaines, un groupe d’universitaires, de professionnelles et d’organisations féministes soutient que les preuves révèlent que l’accent mis précédemment par la Cour suprême « sur une expérience normative masculine de la reproduction en tant que le modèle de participation économique et sociale a retardé un aménagement significatif de la grossesse et de la maternité sur le lieu de travail et dans d’autres sphères de la société.

L’avortement blesse les femmes parce que la fausse « nécessité » prônée par la foule pro-avortement présuppose que l’égalité n’est atteinte que si la vie reproductive d’une femme est fonctionnellement la même que celle d’un homme. En bref, la disponibilité de l’avortement a fait reculer l’égalité des femmes.

Allyson Felix (qui est actuellement l’athlète d’athlétisme américaine la plus décorée) s’est fait dire une fois par son sponsor Nike qu’ils voulaient la payer 70 % de moins en raison de sa grossesse et de la naissance ultérieure de sa fille. Felix a riposté et a joué un rôle déterminant dans l’obtention de protections contre la grossesse pour d’innombrables athlètes féminines. Après avoir remporté sa 10e médaille olympique, elle a écrit un article proclamant que “le monde a besoin de voir les femmes à fond et de les rencontrer là où elles sont”.

L’incomparable Lisa Blatt, qui a la particularité de plaider la plupart des affaires de la Cour suprême de toutes les femmes avocates, ne mâche pas ses mots : « Bien que maintenant je me considère comme une avocate qui est à la fois une femme, une épouse et une mère , j’ai commencé ma carrière en pensant que je devais séparer mon côté avocat de mon côté féminin. C’était une catastrophe.”

Elle conclut : « Mon succès en tant qu’avocate est dû en grande partie à l’intégration de mon identité de femme, d’épouse et de mère dans mon statut professionnel. Comme Blatt, réussir en tant qu’avocat dépend du fait que je sois qui je suis : femme, épouse et mère.

Les femmes doivent être autorisées à réussir en étant simplement des femmes. Nous n’avons pas besoin d’avoir accès à l’avortement pour avoir une carrière réussie. Mais les femmes ont besoin que les employeurs, les familles, les collègues et le grand public acceptent les femmes telles qu’elles sont – pour leur permettre d’avoir une famille ; être de farouches avocats dans la salle d’audience; élever les enfants; s’engager dans des recherches novatrices; assister à des matchs de football, à des récitals et à des cérémonies de remise de prix ; et d’occuper des fonctions politiques. Nous n’avons pas besoin d’avortement.