Quelques mois plus tard, le leader du Congrès l’a à nouveau interrogé sur le plafond alors qu’il discutait avec des députés au Parlement, a déclaré Koshyari.

Le gouverneur du Maharashtra, Bhagat Singh Koshyari, a frappé Rahul Gandhi samedi en rappelant que le chef du Congrès pensait que la casquette noire, un couvre-chef traditionnel de l’Uttarakhand, qu’il portait était liée au RSS et pensait que l’idéologue de Hindutva Veer Savarkar était du Sangh.

S’exprimant sur le lancement de son livre “Bhartiya Sansad Main Bhagat Singh Koshyari”, l’ancien ministre en chef de l’Uttarakhand, qui a été associé au Rashtriya Swayamsevak Sangh, a également déclaré que le gouvernement devra faire face au genre de situation observée lors de la dernière session du Parlement. quand des gens comme lui, référence à Gandhi, mènent l’opposition.

Avant le discours de Koshyari, le ministre de l’Union Piyush Goyal avait critiqué la conduite de l’opposition lors de la session en saluant le rôle « sincère et digne » du gouverneur du Maharashtra en tant que député au Parlement. Il doit se sentir peiné par ce qui s’est passé au Parlement, a déclaré Goyal.

La session de la mousson a été un échec virtuel alors qu’une opposition unie a perturbé ses travaux, à l’exception de la discussion sur un projet de loi lié aux autres classes arriérées. Rajya Sabha a également assisté à un débat sur COVID-19.

Notant que des membres de l’opposition ont déchiré des papiers, jeté des papiers à la présidence et prétendument malmené des marshals, le gouvernement les a accusés d’une conduite indisciplinée jamais vue auparavant. L’opposition a accusé le comportement antiparlementaire du gouvernement de l’impasse.

Dans son discours, Koshyari a déclaré que de nombreuses personnes réagiraient en voyant sa casquette noire de la même manière qu’un taureau lorsqu’on leur montrait un tissu rouge.

« Rahul Gandhi m’a demandé (alors député du BJP) pourquoi portez-vous une casquette noire ? Je lui ai dit que les gens le portaient dans l’Uttarakhand. Il dit ‘non, non, vous êtes du RSS’. J’ai dit que je viens du RSS mais la casquette vient de l’Uttarakhand. Les gens le portaient là-bas avant la naissance du RSS », a-t-il déclaré.

« Il m’a encore demandé pourquoi vous portez une casquette noire… Il a dit que c’était une casquette RSS. Je lui ai dit que j’avais dit plus tôt aussi qu’il ne s’agissait pas d’un plafond RSS. Il a quand même insisté. Je lui ai demandé si vous aviez lu quelque chose sur le RSS ? Il a dit ‘oui, oui, j’ai lu Savarkar’… Piyush ji, tu devras vivre avec ce vacarme et tout quand de telles personnes sont à la tête », a-t-il ajouté.

Bien que Savarkar soit un idéologue Hindutva, il n’a jamais fait partie du RSS.

Alors que le leader de 79 ans se moquait de Gandhi, il a félicité le leader du Congrès Jairam Ramesh.

Lors d’un débat parlementaire sur l’environnement, Ramesh, qui était alors ministre de l’Environnement, a exhorté le président à lui donner plus de temps pour parler car il aimait le contenu, a rappelé Koshyari.

Lorsque le président a rejeté la demande, forçant le député du BJP à conclure son discours, Ramesh est venu le voir et lui a dit qu’il répondrait au débat le lendemain au lieu du même jour que prévu.

Il a dit à Koshyari de dire ce qu’il ne pouvait pas dire pendant le discours tout en demandant des éclaircissements sur sa réponse, a déclaré l’ancien chef du BJP.

Bien qu’il se sente déçu de l’état du Parlement, Koshyari a déclaré et nommé plusieurs dirigeants, de nombreux anciens piliers de l’opposition, pour leur riche contribution aux débats du passé et a exprimé sa confiance que les gens éliront des membres qui lui rendront sa gloire d’antan.

