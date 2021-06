NON MERCI! Un ancien représentant soutient que le « discours de haine » devrait être interdit en ligne ⋆ .

L’ancien membre du Congrès Denver Riggleman et Jack Rosen, président du Congrès juif américain, soutiennent que le discours de haine « précédent » devrait être utilisé pour interdire l’extrémisme en ligne.

Dans un éditorial pour Newsweek, les deux critiquent Gab, une plate-forme de médias sociaux populaire parmi les conservateurs, pour avoir permis à la représentante Marjorie Taylor Greene de publier du contenu douteux sur le site. Les commentaires de Greene ont été universellement condamnés par tous les côtés du spectre politique lorsqu’elle a inexplicablement comparé le port du masque à l’Holocauste. Elle s’est ensuite excusée, mais beaucoup ont trouvé que ses excuses faisaient défaut.

Dans l’éditorial, les auteurs semblent suggérer que nous envisageons sérieusement d’interdire les plateformes en ligne qui «promeuvent la haine».

« Il existe deux options pour traiter avec les plateformes en ligne qui promeuvent la haine – et la violence potentielle – dans notre système politique », lit-on dans l’éditorial. « La première est de les interdire. Il existe des précédents en droit où des exceptions au premier amendement concernant le discours de haine existent. Ces normes pourraient également être appliquées aux campagnes politiques, indiquant clairement que les discours de haine en faveur des candidats politiques ne seront pas tolérés et que, par extension, les fonds collectés par des politiciens sur des plateformes haineuses comme Gab ne seront pas autorisés. »

Les auteurs poursuivent en disant que la deuxième option pour lutter contre la haine sur les plateformes en ligne est que les politiciens doivent, « au minimum », divulguer comment ils collectent des fonds auprès de sources en ligne.

“[S]Certains des plus de 3,2 millions de dollars que la représentante Greene a levés au premier trimestre 2021 proviennent de sa présence et de ses appels à Gab », ajoutent-ils.

« Nous devons prendre cela au sérieux. Alors que le premier amendement garantit que le Congrès ne fera aucune loi respectant la liberté d’expression, la parole n’est pas sans limitation. Si c’était le cas, crier au feu dans un théâtre bondé serait un discours protégé. Ce n’est pas.”

Les avocats constitutionnels sur Twitter n’ont pas tardé à claquer la proposition, notant que les soi-disant « exceptions » à la protection du premier amendement contre les discours de haine ne sont pas une bonne loi.

« Non, il n’y en a pas », a répondu Ari Cohn, avocat pour la liberté d’expression chez Tech Freedom, avec une capture d’écran de l’article qui disait qu’il existait des « précédents » dans la loi pour la protection du premier amendement contre les discours de haine.

Les auteurs de l’éditorial faisaient apparemment référence à Beauharnais c. Illinois, une affaire de la Cour suprême des États-Unis de 1952 qui a confirmé une loi de l’Illinois qui interdisait la publication d’images représentant « la dépravation, la criminalité, l’impudicité ou le manque de vertu d’une classe de citoyens de toute race, couleur, croyance ou religion.

Depuis lors, cependant, la Cour a adopté une attitude plus protectrice vis-à-vis des discours de mauvais goût, comme New York Times Co. v. Sullivan (1964) et RAV v. City of St. Paul (1992).

Cohn a fait référence à ces derniers cas lorsqu’on lui a demandé si Beauharnais avait été annulé.

“Pas formellement, mais ce n’est pas une bonne loi et les tribunaux partout l’ont dit. Il n’y a précisément aucun argument compétent à faire valoir sur Beauharnais. Période », a-t-il répondu.

