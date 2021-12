Non, nous ne devrions pas tuer les bébés parce que l’adoption est traumatisante

Les chrétiens pro-vie comprennent la relation intrinsèque entre l’avortement et l’adoption ; nous avons deux fois plus de chances que la population générale d’avoir des enfants adoptés, et je vois souvent des pro-vie proposer d’adopter des bébés non désirés dans mon fil d’actualité. Je ne vois pas la même connexion faite par la foule pro-choix. Leur attention semble reposer uniquement sur la mère.

Pourtant, les arguments oraux de la semaine dernière devant la Cour suprême dans Dobbs v. Jackson, en particulier l’interrogatoire de la juge Amy Coney Barrett sur les lois sur les refuges, ont mis le lien en évidence, même pour ceux de gauche. Le New York Times s’est prononcé en faveur de l’avortement avec un essai invité de l’adoptée Elizabeth Spires. Dans son article « J’ai été adoptée. Je connais le traumatisme que cela peut infliger », plaide Spiers pour « l’accès à l’avortement », car, dans son esprit, le traumatisme l’emporte sur la mort.

Sauf que la vie même de Spires est la seule réfutation nécessaire pour invalider son éditorial. Elle pense que sa mère biologique « a pris la bonne décision » et qu’elle « savait chaque jour que j’étais aimée » par ses parents adoptifs. Pourtant, Spires est dans une impasse. Elle ne peut pas concilier les nobles choix de sa mère biologique et de ses parents adoptifs avec sa vision du monde de gauche. Sa conclusion est donc de se prononcer sur une « forme de soins de santé » qui tue les enfants.

La lecture de ceci et d’autres prises de vue en réponse aux arguments oraux de Dobbs a révélé combien d’Américains sont confus quant à la lentille morale avec laquelle considérer les grossesses non planifiées, l’avortement, l’adoption. Mais la réponse est simple. Le seul objectif requis est celui d’un défenseur des droits de l’enfant, où les adultes font les choses difficiles pour que les enfants n’aient pas à le faire.

Les enfants ont droit à la vie

Les arguments pro-vie sont ancrés dans la protection du droit humain fondamental à la vie. Dans une société juste, il s’agit d’un droit qui s’étend à tous les humains, quels que soient leur âge, leurs capacités ou leur emplacement. C’est le droit le plus fondamental qui doit être protégé même lorsqu’il empiète sur les désirs des adultes.

La bonne réponse à la grossesse est d’accueillir une nouvelle vie. Mais cela ne veut pas dire que les défenseurs de la vie sont naïfs sur le fait que certaines grossesses apportent peur et incertitude. J’ai marché avec des femmes en deuil qui viennent d’apprendre le diagnostic dévastateur de leur bébé à naître. J’ai contacté des femmes isolées sous la pression de leur petit ami pour qu’elles avortent. Je me suis assis avec des femmes abasourdies après le branchement, regardant un résultat de test positif.

Chacune de ces femmes était terrifiée et souffrait, mais pas leur enfant ; le ventre de leur mère est exactement là où ils appartenaient. Peu importe comment la mère se sentait, leur enfant a droit à la vie. Il incombe à la mère de se conformer au droit de l’enfant à la vie, plutôt que d’insister pour que l’enfant meure à cause de ses luttes, de ses émotions ou de ses peurs.

La réponse à une grossesse non planifiée, inattendue ou non conventionnelle n’est pas de forcer l’enfant à faire la chose difficile en perdant la vie. La réponse est que la mère fasse le plus dur et protège la vie de l’enfant, quitte à réorienter la sienne.

Les enfants ont droit à leur mère et à leur père

La plupart d’entre nous savons qu’un enfant a droit à la vie, mais le droit à sa mère et à son père est un concept que notre société ignore sans raison. Les statistiques révèlent qu’il est plus facile de protéger le droit d’un enfant à la vie lorsque la mère et le père sont ensemble : les taux d’avortement chutent de plus de 500 % pour les femmes mariées. Les bébés ont soif, méritent et ont le droit d’être élevés par les deux personnes responsables de leur existence.

Ne croyez pas les réflexions absurdes de Joy Behar sur ce que les personnes de droite pensent du sexe et de la procréation. Ce sont les conservateurs qui comprennent que le sexe est une activité de fabrication de bébé qui aboutit très souvent à une grossesse. Une grossesse qui crée un lien mère-enfant.

Dans son essai, Spiers reconnaît que les mères n’ont pas d’autre choix que de « tisser des liens avec l’enfant qu’elle est en train d’engendrer ». Elle a inclus la reconnaissance de sa propre mère biologique de ce lien puissant, même 44 ans après l’adoption, qui a déclaré qu’elle « reste navrée des années que nous avons manquées ensemble ».

Cet attachement est une voie à double sens, comme le note Spiers, « les bébés se lient à leur mère in utero », subissent un « traumatisme d’abandon » lorsqu’ils sont séparés, et le stress qui en résulte « a des effets durables ». Tout cela est tout à fait correct. Les enfants souffrent quand ils perdent leur mère biologique. Spiers a une telle clarté sur la question, j’attends avec impatience sa prochaine condamnation de la maternité de substitution, qui inflige la même séparation maternelle aux enfants intentionnellement, par dessein et pour le profit.

Constatant le pouvoir de ce lien mère-enfant et la douleur qui en résulte, Spiers recommande l’avortement plutôt que l’adoption, ce qui, à son avis, est « infiniment plus difficile ». Elle a tort bien sûr. L’importance du lien maternel, et la douleur qui en résulte lorsqu’il est rompu, n’est pas un argument en faveur de l’avortement. C’est un argument pour la parentalité et pour le mariage.

Ce lien maternel est la preuve que la mère et le bébé sont faits pour être ensemble. Mais l’attachement ne se limite pas à maman. Le père et le bébé sont également faits pour être ensemble, et la mère et l’enfant souffrent en son absence. Il est ironique de voir comment les conversations sur la restriction de l’avortement clarifient soudainement cette réalité pour beaucoup de gens à gauche, qui décrient : « Si les avortements ne sont pas autorisés, alors les hommes ne devraient pas pouvoir abandonner la famille à cause de la naissance !

Alors que les mères sont empêchées d’abandonner leur bébé par un cordon littéral, les sociétés à travers l’histoire ont créé un cordon social et juridique entre le père et la mère pour empêcher le père d’abandonner son bébé. Avant sa rétrogradation à la validation par le gouvernement des émotions des adultes, cette institution était autrefois connue sous le nom de mariage.

Le mariage a été l’institution la plus centrée sur l’enfant que le monde ait jamais connue car c’est la seule relation qui unit les deux personnes auxquelles les enfants ont un droit naturel. C’est l’institution qui insiste pour que l’homme et la femme fassent des choses difficiles, en s’engageant l’un envers l’autre et envers le bébé, afin que leur enfant puisse s’épanouir. La seule autre option est que le bébé supporte les choses difficiles en grandissant dans un foyer brisé.

Les enfants ont droit à l’adoption

Parfois, la mère ou le père (ou les deux) ne peuvent pas ou ne veulent pas faire la chose difficile d’orienter leur vie autour de leur bébé. Dans ces cas, la mère biologique peut choisir de faire la chose difficile en abandonnant son enfant pour adoption. Même Spiers reconnaît qu’il y a des moments « où l’adoption est la meilleure option pour toutes les personnes concernées ».

Il y a eu beaucoup de confusion au sujet de l’adoption ces derniers temps. Les questions de savoir si les couples homosexuels ont le droit d’adopter arrivent en tête de liste. Voici votre réponse simple en matière de droits de l’enfant : aucun adulte, pas un seul, n’a le droit d’adopter. Les enfants qui ont perdu leurs parents ont le droit d’être adoptés.

L’adoption est une réponse juste de la société aux enfants dans le besoin. C’est une institution centrée sur le bien-être des enfants et non sur les désirs des adultes. Dans l’adoption, les adultes font le plus dur en répondant aux besoins de l’enfant. Ils subissent des dépistages, des vérifications des antécédents, des références, des études à domicile, des évaluations financières et physiques, etc. La liste des qualifications à adopter est décourageante, ce qui est juste et approprié car l’État est responsable de fournir aux enfants le foyer aimant et stable qu’ils méritent.

Comme le juge Barrett, contre qui Spiers dirige une grande partie de sa colère, je suis une mère adoptive. Je suis une mère qui est connectée à des dizaines d’autres parents d’accueil et adoptifs qui comprennent les références de Spires aux « complexités de l’adoption ». Nous reconnaissons volontiers le traumatisme et la perte que nos enfants ont vécus, qu’ils viennent nous voir à l’âge de deux jours, de deux ans ou de 12 ans. Nous rejetons l’idée qu’arracher un membre à un membre in utero de nos enfants est préférable à la perte qu’ils ont subie.

Les parents adoptifs comprennent que nos enfants ont subi des pertes et nous cherchons à les réparer. Ce n’est peut-être pas « une solution simple » de se débattre avec les circonstances de leurs origines, mais c’est de loin supérieur à forcer les enfants à faire la chose difficile en perdant la vie à cause d’un avortement ou de grandir dans une institution.

Avec les grossesses non planifiées, l’avortement et l’adoption, la réponse est que les adultes font le plus dur pour épargner aux enfants une vie perdue et panser leurs blessures. Tant la mère que le père doivent se conformer aux droits de l’enfant. S’ils ne peuvent pas ou refusent de le faire, une société juste s’occupe des orphelins, elle ne les tue pas.