Non-paiement : SpiceJet fait appel de l’ordonnance de liquidation de Madras HC

Le HC a entendu une requête de Credit Suisse AG, en vertu des dispositions du droit des sociétés qui permettent au tribunal de liquider une société lorsqu’elle est incapable de rembourser sa dette.

La Haute Cour de Madras a ordonné la liquidation de la compagnie aérienne à bas prix SpiceJet et a demandé au liquidateur officiel de reprendre les actifs de la compagnie aérienne dans une affaire liée au non-paiement de cotisations à hauteur de 24,01 millions de dollars à la société anonyme suisse Credit Suisse AG.

Dirigeant la liquidation du transporteur privé, le juge R Subramanian, cependant, a gardé son ordre de lundi en suspens pendant trois semaines, si SpiceJet dépose 5 millions de dollars dans les deux semaines.

Dans un dossier déposé mardi auprès des bourses, SpiceJet a déclaré qu’il entamerait bientôt « des mesures correctives appropriées, notamment en préférant un appel » contre l’ordonnance devant une juridiction supérieure « dans le délai imparti par la Haute Cour de Madras ». « La société pense avoir une bonne cause sur le fond et espère avoir une issue favorable dans l’appel », a-t-il déclaré.

SpiceJet « a lamentablement échoué à satisfaire le test à trois volets suggéré par la Cour suprême dans Mathusudan Govardhandas & Co Vs Madhu Woolen Industries, et s’est donc rendu passible de la liquidation pour son incapacité à payer ses dettes en vertu de l’article 433 (e) de la Loi sur les sociétés, 1956 », a déclaré le HC dans son ordonnance.

Le HC avait rejeté la position de la compagnie aérienne selon laquelle SR Technics n’avait pas de licence valide pour effectuer des services de maintenance d’aéronefs délivrée par le directeur général de l’aviation civile (DGAC) comme l’exige la Loi sur les aéronefs et, par conséquent, l’exécution de la réclamation serait contre politique publique.

Le juge a déclaré qu’il était loisible à SpiceJet de résilier le contrat au motif que SR Technics ne disposait pas d’une autorisation valable, mais qu’elle « n’avait pas choisi de résilier le contrat ». « Il avait continué à profiter des services. Par conséquent, à mon avis, il ne peut pas maintenant se retourner et dire qu’il y a une violation des dispositions de la Loi sur les aéronefs ou des règles de la CAR qui y sont énoncées et, par conséquent, la responsabilité a cessé », a-t-il ajouté.

La compagnie aérienne avait conclu en novembre 2011 un contrat de 10 ans pour l’entretien des avions avec la société suisse de services de maintenance de moteurs SRT Technics, qui, à son tour, avait vendu son droit de recevoir des paiements sur la base du contrat au Credit Suisse en septembre 2012.

À la suite du défaut de SpiceJet d’honorer certaines factures émises en 2013, le Credit Suisse avait demandé au HC de demander la liquidation du transporteur et de nommer le liquidateur officiel pour prendre en charge les actifs, les propriétés, les stocks commerciaux et les livres de comptes de la compagnie aérienne en vertu des dispositions de la loi sur les sociétés de 1956.

Selon Credit Suisse, SR Technics avait établi des factures et SpiceJet avait émis sept lettres de change pour les sommes dues au titre des factures. Il avait également reconnu les dettes de temps à autre en émettant des certificats d’acceptation concernant les lettres de change, ce qui impliquerait que l’intimé n’avait pas contesté l’exactitude de la réclamation faite dans les factures, indiquait la requête.

Cependant, SpiceJet a soutenu que les dettes alléguées ne sont pas juridiquement exécutoires et qu’il ne peut y avoir d’ordonnance de liquidation en vertu de l’article 433, car le Credit Suisse n’est pas un créancier du transporteur. En outre, les accords entre SpiceJet et SR Technics n’autorisent pas la cession au Credit Suisse, a-t-il déclaré.

