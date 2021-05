Non-respect des nouvelles règles: Facebook, Twitter, WhatsApp courent le risque de perdre l’immunité légale

Le gouvernement avait donné à ces entreprises trois mois pour se conformer aux nouvelles règles, mais comme lundi, aucune entreprise ne l’a fait.

Les intermédiaires comme Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. courent le risque de perdre l’immunité de poursuites pénales en vertu de la loi sur les technologies de l’information, s’ils ne se conforment pas aux nouvelles directives relatives aux intermédiaires notifiées par le gouvernement le 25 février, qui entreront en vigueur à partir du 26 mai.

Le gouvernement avait donné à ces entreprises trois mois pour se conformer aux nouvelles règles, mais comme lundi, aucune entreprise ne l’a fait. Au lieu de cela, sous l’égide d’associations industrielles, ils ont demandé une prolongation de six mois pour se conformer, car la pandémie a paralysé leur travail de bureau normal.

Les nouvelles règles obligent les intermédiaires comme WhatsApp à identifier le premier auteur des messages jugés malveillants par le gouvernement, tandis que d’autres comme Facebook et Twitter doivent supprimer le contenu illégal dans les 36 heures suivant leur signalement.

Les règles révisées sur les réseaux sociaux ont été notifiées le 25 février et pour les intermédiaires importants, la mise en œuvre devait entrer en vigueur au bout de trois mois. Une entreprise de médias sociaux comptant plus de 5 millions d’utilisateurs en Inde est qualifiée d’intermédiaire important.

Les nouvelles règles exigent également que les intermédiaires importants des médias sociaux tels que Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram, etc. doivent nommer un responsable de la conformité basé en Inde, qui sera chargé de veiller au respect de la loi et des règles.

Une personne de contact nodale devrait être désignée pour assurer la coordination 24h / 24 et 7j / 7 avec les forces de l’ordre. Un autre agent résident des réclamations devrait être nommé pour remplir les fonctions mentionnées dans le mécanisme de règlement des réclamations.

L’agent des griefs accusera réception de la plainte dans les 24 heures et la réglera dans les quinze jours suivant sa réception. Les entreprises de médias sociaux doivent mettre en place un mécanisme de vérification volontaire, afin que de faux comptes ne soient pas créés sur les plateformes. En outre, les grandes entreprises de médias sociaux devraient avoir une adresse physique en Inde.

Ces nouveaux règlements ont été élaborés en vertu de la Loi de 2000 sur les technologies de l’information.

Mais plusieurs associations représentant ces grandes entreprises de médias sociaux, notamment IAMAI, Ficci, Nasscom, entre autres, ont écrit au gouvernement que d’importants intermédiaires de médias sociaux pourraient se voir accorder une période supplémentaire de six mois à compter de la date limite actuelle de conformité. Raisonnant en faveur de l’extension, Nasscom a déclaré que le ministère de l’Électronique et de l’informatique pourrait prendre des rapports d’étape mensuels pour s’assurer que les délais sont respectés par les intermédiaires concernés.

Les associations ont souligné que certaines des obligations devraient être difficiles à respecter dans un contexte de travail à distance, ce qui a été rendu nécessaire compte tenu de la flambée imprévue des cas de Covid-19 en Inde, des restrictions qui en découlent sur la circulation des personnes et des fermeture temporaire des espaces de bureaux physiques.

De plus, certains des changements, en particulier ceux qui nécessitent des changements de produits et de processus – tels que la transparence de la publicité, les mesures permettant de retrouver le premier expéditeur des messages et la création du bureau du Chief Compliance Officer, exigeraient plus de temps pour la conformité.

Le gouvernement devrait prendre un appel mardi concernant la prolongation.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.