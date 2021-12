Non, Rihanna n’est pas enceinte et elle a donc fait savoir au monde

Ironiquement, ce qui a le plus attiré l’attention de beaucoup, c’est le look de la chanteuse pour l’occasion, une robe débardeur Bottega Veneta qui s’adapte à son corps et a donné lieu à des rumeurs sur une éventuelle grossesse.

En réalité, Rihanna Elle a fait face à ce type de spéculation tellement de fois qu’il est impossible de garder une trace, mais il y a encore ceux qui croient que cette fois, elle pourrait vraiment attendre son premier enfant avec son petit ami dès que possible Rocky.

Un de ses abonnés Instagram a même osé lui écrire un message privé lui demandant, mi-blague mi-sérieux, de l’inviter à la fête pour célébrer l’arrivée de son bébé au monde, si elle est enceinte, et lui demandant pardon car tout le monde « s’implique dans votre ventre » si vous ne l’êtes pas.