Non, sérieusement, et si Kyle Rittenhouse avait été noir ? – RedState

La gauche a beaucoup de mal avec l’issue du procès de Kyle Rittenhouse. À partir du moment où le verdict de « non-culpabilité » a été rendu, ils se sont plaints de la façon dont cela prouve que la suprématie blanche domine tout le pays.

L’une des questions qui se sont posées au cours du procès, grâce à l’analyste juridique de CNN Jeffrey Toobin, était liée à la façon dont cette situation se serait déroulée si Kyle Rittenhouse était noir. Bien sûr, l’insinuation est qu’il aurait été traité beaucoup plus durement. Des gauchistes purs et durs sur Twitter ont également fait cette affirmation, arguant qu’un Rittenhouse noir n’aurait pas été acquitté.

Mais, est-ce vrai ?

Après que les gens ont commencé à faire valoir cet argument, d’autres ont évoqué le cas d’un homme noir nommé Andrew Coffee IV qui a été déclaré non coupable d’allégations de meurtre et de tentative de meurtre au premier degré, après qu’il a été établi qu’il avait tiré avec son arme sur des membres de l’équipe SWAT à auto défense. Étant donné que ce verdict a été rendu dans une affaire impliquant un homme tirant sur des policiers, on peut voir l’importance de ce résultat particulier.

Il y a aussi le cas du rappeur Da Baby, qui a été impliqué dans une fusillade mortelle dans un Walmart de Caroline du Nord en 2019. Alors qu’il avait été arrêté initialement, les charges retenues contre lui ont été abandonnées lorsqu’il a été établi qu’il avait agi en état de légitime défense.

Mais, il vaut toujours la peine de spéculer sur la façon dont les événements se seraient déroulés si Rittenhouse avait été un Afro-Américain dans la même situation. Ce n’est pas trop difficile à vérifier, étant donné la prévisibilité de l’extrême gauche et l’état du discours politique américain.

Pour faire simple, si Rittenhouse avait été noir, la réaction des médias militants et des politiciens démocrates aurait été exactement la même. Sa race n’aurait rien changé. Ils l’auraient présenté comme un suprémaciste noir et blanc. Don Lemon de CNN dirait que même les jeunes hommes noirs peuvent tomber dans la suprématie blanche et commettre des actes horribles contre les progressistes blancs qui tentent de les attaquer.

Le New York Times publierait des articles d’opinion avec des titres comme « Comment les jeunes hommes de couleur peuvent être séduits par l’idéologie de la suprématie blanche ».

Les danseurs de claquettes progressifs noirs comme Joy Reid de MSNBC le qualifieraient probablement de visage noir de la terreur suprémaciste blanche. Rashad Robinson, chef de la NAACP, lancerait un avertissement concernant le problème prétendument répandu des hommes noirs radicalisés par le contenu de la suprématie blanche sur Facebook.

La gauche dure réclamerait toujours qu’il soit jeté en prison. Ils raconteraient tous les mêmes mensonges sur Rittenhouse, même s’il était noir. En fait, ils pourraient agir de manière plus agressive contre lui parce qu’il serait un homme noir qui aurait tué des blancs qui prétendaient se soucier de la communauté noire.

Mais allons encore plus loin.

Que se passerait-il si Rittenhouse était une personne noire avec Black Lives Matter qui tuait les conservateurs coiffés d’un chapeau MAGA qui l’attaquaient ? Je pense que nous savons exactement ce qui se passerait, n’est-ce pas ?

La gauche dure le mettrait sur un piédestal et chanterait ses louanges sur les toits. Ils construiraient plus de statues de Kyle Rittenhouse que de George Floyd. Des millions de dollars seraient envoyés pour son financement juridique afin de l’aider à battre l’affaire. Don Lemon de CNN s’extasierait sur son « courageux ».

En fait, cela se produirait même si Rittenhouse restait blanc et prenait les mêmes mesures. Les élites noires progressistes auraient les larmes aux yeux en acclamant leur nouveau sauveur blanc.

C’est ainsi que fonctionne la gauche progressiste, cher lecteur. C’est ce qu’ils sont.

Ils ne se soucient pas de la vérité. Ils ne se soucient pas des détails de l’affaire. La seule chose dont ils se soucient dans cette affaire particulière est de savoir comment ils peuvent l’utiliser pour faire avancer leur programme de division. Ils réagiraient exactement de la même manière quelle que soit la couleur de peau de Rittenhouse – parce qu’il s’agit de politique, pas de principes.