« Non seulement il les trahit, mais il leur ment »

Ann Coulter n’était pas d’humeur à mâcher ses mots sur l’acuité mentale de l’ancien président Donald Trump sur le podcast Dishcast d’Andrew Sullivan vendredi. Les deux ont parlé d’une gamme de sujets, mais le très conservateur Coulter a fait chuter Trump de plusieurs crans tout en décrivant comment il l’avait laissée tomber, rapporte Mediaite.

Elle a admis qu’elle ne se faisait aucune illusion sur son caractère mais a décidé de le soutenir quand même en raison de sa politique d’immigration et promet de construire un mur le long de la frontière sud. (Cela vous en dit assez sur le personnage d’Ann Coulter, n’est-ce pas ?)

« J’ai grandi à New Canaan (Connecticut) et je lis Page Six depuis que je suis petit », a déclaré Coulter à Sullivan (qui l’a notamment décrite une fois comme « une drag queen se faisant passer pour une fasciste ».) J’étais bien familier avec quel narcissique, ridicule, ringard, vulgaire, arriviste ce gars était. Que je connaissais. La seule chose que j’ai sous-estimée, en fait, que je n’ai pas du tout vue, c’est que je n’avais aucune idée à quel point cet homme était abjectement stupide.

Eh bien, tout ce que je peux dire ici, c’est la bienvenue à la fête Ann. Beaucoup d’entre nous le savaient bien avant vous.

Mais elle a ajouté: « Pour ma défense, beaucoup de journalistes me demandaient en 2016 lorsque je faisais la promotion de In Trump We Trust, ils disaient: » Oh, il ne va pas vraiment construire le mur « et je rirais de eux. Je riais et je disais : » Non, la seule chose qu’il doit faire, c’est construire le mur. «

« Je ne pouvais tout simplement pas imaginer que quelqu’un puisse être aussi stupide de courir sur une seule chose », et de ne pas le faire, a-t-elle ajouté.

Coulter et Trump sont tombés amoureux il y a quelque temps – au printemps 2020 et le barbfest a commencé après qu’elle l’ait qualifié de « retard réel déloyal » sur Twitter parce qu’il n’avait pas suivi le mur. Coulter était également fâchée contre Trump pour avoir attaqué Jeff Sessions, son procureur général, qu’elle a décrit comme « la SEULE PERSONNE dans l’administration Trump qui a fait quoi que ce soit au sujet de l’immigration ».

Trump a riposté, la qualifiant de « Wacky Nut Job ».

Je dois admettre que c’est assez amusant de voir deux saletés racistes s’attaquer. Et Coulter ne s’est pas arrêté là.

Elle a également discuté de quelques détails supplémentaires sur son désenchantement envers Trump, disant à Sullivan « qu’il les trahit non seulement [the base], mais il leur ment. (Non, vraiment ?) Elle a noté que les gens qui lui ont sauté dessus pendant les années où elle a critiqué Trump, sont « totalement sur la même longueur d’onde avec moi maintenant, ils prétendent ne jamais m’avoir dénoncé ».

