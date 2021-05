“Non seulement je ne la déteste pas, je ne l’aime pas non plus”, a déclaré Pati Chapoy à propos de Laura Bozzo – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Se souvenir des déclarations de Laura Bozzo sur Pati Chapoy et le départ du Péruvien de Télévision aztèque, l’hôte a déclaré que c’était parce que les annonceurs ne voulaient pas promouvoir leur programme.

Une émission de télévision doit être une entreprise et nous devons être d’accord avec le public et les annonceurs. Et si les annonceurs disaient «Nous ne voulons pas de cette femme, parce qu’elle n’est pas à la télévision, elle n’est pas à Univisión ou à la chaîne de télévision péruvienne, c’est parce qu’ils ne la veulent pas», a déclaré l’animateur de Ventaneando.

Compte tenu de cela, Mara Patricia interrogé Patis’il détestait vraiment Laura, quelle Chapoy Il a ri: «Je ne suis pas intéressé, non seulement je ne la déteste pas, je ne l’aime pas non plus. Il m’est indifférent”.

Castaneda a interrogé le chauffeur de Fenêtrage sur la question de savoir si l’amitié existe réellement entre les artistes et les journalistes Pati il pensait que son cercle d’amis était petit. Eh bien, les amis se comptent sur les doigts des mains, a-t-il assuré.

Compte tenu de cela, Mara Patricia a rappelé les déclarations que différentes célébrités ont faites à propos de l’hôte de Télévision aztèque et des opinions «désagréables» à son égard.

«Les gens qui ont travaillé avec moi et en particulier certains hommes, en particulier un homme, la seule chose que je pense, c’est qu’il est ingrat. Et bien, je suis désolé pour lui, je ne m’arrête pas pour enquêter sur ce qu’il a dans la tête, je pense juste que c’est un pauvre homme ».

Information sur El Imparcial