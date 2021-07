Non seulement la NBA vole la carrière du Real Madrid

Le basket américain l’a emporté avec le Real Madrid. La NBA a commencé à pêcher avec les majors : Facundo Campazzo et Gabriel Deck ont ​​quitté l’équipe blanche en milieu de saison pour faire appel respectivement aux Denver Nuggets et à Oklahoma City Thunder. Et cet été, la chasse peut continuer avec Carlos Alocen et Usman Garuba.

La plupart des brouillons simulés (prévisions provisoires) placent le pivot au milieu du premier tour. Même dans le Top-15 : The Ringer et . le placent à la 14e place, tandis que USA Today va plus loin et prédit qu’il sortira numéro 11, ce qui provoquerait, comme on pouvait s’y attendre, son départ pour la Ligue nord-américaine.

Le choix de la base est plus compliqué et ressemble à une continuité dans le club : les pronostics ne le prennent pas en compte pour cette édition. Il aurait plus d’options en 2022, qui incluraient trois autres perles de la carrière : Tristan Vuckcevic serait choisi au poste 19 ; Boris Tisma, 29 ans ; et Mario Nakic, à 36 ans.

Alexandre Sarr

Le problème, c’est que la NBA n’est pas le seul acteur sur scène. Les États-Unis ont vu l’émergence de différents championnats et plateformes pour les plus jeunes loin de la NCAA traditionnelle et qui servent aussi à faire le saut vers l’élite du basket nord-américain. Parmi eux, Overtime Elite League, qui a déjà volé son premier joueur à la carrière madrilène.

Il s’agit d’Alexandre Dam Sar. L’attaquant français de 16 ans a atterri au Real en 2019 en provenance de Toac et cette saison, il a joué pour le cadet A. Il est devenu le premier étranger à signer pour OEL. «(C’est un) grand joueur avec beaucoup de mobilité, un très bon contreur et rebondeur des deux côtés du terrain. Dans le domaine offensif, cet attaquant puissant se distingue par ses bonnes mains lorsqu’il s’agit de dribbler, de passer et de tirer au panier », le décrivent-ils sur le site madrilène.

Ligue Élite en prolongation

Fils et frère de basketteurs, Sarr débutera sa carrière dans une compétition en septembre qui a reçu le soutien de stars comme LeBron James et qui se définit comme « une nouvelle ligue sportive transformatrice » qui offre « une meilleure façon de devenir des athlètes professionnels » aux jeunes joueurs (seulement 30, en principe). Les membres recevront un salaire minimum de 100 000 $. Le tournoi a un budget de 80 millions de dollars. Des noms illustres comme Jeff Bezos (fondateur d’Amazon), le chanteur et homme d’affaires Drake, et des joueurs comme Kevin Durant et Carmelo Anthony soutiennent financièrement le projet.

Les revenus des futures stars ne restent pas que dans le salaire. “Chaque joueur touchera un salaire à six chiffres (…) en plus des bonus et des participations aux Heures supplémentaires. Ils participeront également aux revenus issus de l’utilisation de leur nom et de leur image, notamment via la vente de t-shirts personnalisés, de cartes de visite ou de jeux vidéo », assurent-ils auprès de cette société de média sportif.