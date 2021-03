Non, Taysom Hill ne reçoit pas 140 millions de dollars de Saints

Drew Brees a pris sa retraite de la NFL dimanche avec une vidéo douce qui a fait l’annonce très heureuse de ses enfants.

Puis, quelques instants plus tard, les choses sont devenues très étranges sur Twitter quand Adam Schefter a tweeté que les Saints signaient à Taysom Hill une prolongation de contrat de 4 ans et 140 millions de dollars.

Ce nombre est insensé pour quelqu’un comme Hill, qui a joué en tant qu’hybride QB pour les Saints ces dernières années. Cela a dérouté beaucoup de gens, et à juste titre.

Schefter, cependant, a ajouté que les quatre années de l’accord sont annulables, ce qui signifie que l’équipe fait une comptabilité sophistiquée pour créer plus d’espace de plafond pour cette année. Cela signifie également que Hill n’obtient pas d’accord de 140 millions de dollars.

Voici les tweets de Schefter:

Les saints restructurent le contrat de QB Taysom Hill pour créer un plafond. Les détails sont excellents: il s’agit d’une prolongation de contrat de 4 ans et de 140 millions de dollars – mais toutes les années sont annulables et c’est un mécanisme pour libérer de l’espace de plafond cette année, par source. Cela permet aux Saints d’économiser plus de 7,5 millions de dollars par rapport au plafond cette année.

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 14 mars 2021