Non, tu n’es pas fou. Oui, les directives du CDC sur les masques sont déroutantes – pourquoi devriez-vous porter un masque à l’intérieur même si vous êtes vacciné

Porter un masque. Ne portez pas de masque. Faire un. Achète-en un. Portez-le à l’extérieur. Portez-le à l’intérieur.

Confus? Tu n’es pas seul.

“La variante delta nous montre chaque jour sa volonté de nous surpasser”, a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC, lors de la conférence de presse. « La variante delta se comporte de manière unique, différente des souches antérieures du virus qui causent COVID-19. »

« La propagation de la variante delta et d’une grande minorité de vaccins réfractaires change la donne pour les Américains vaccinés non masqués. » ”

Les vaccins de Johnson & Johnson JNJ, +0,46 % PFE Pfizer-BioNTech, +0,69 % et Moderna MRNA, -2,19 % ont contribué à ralentir la propagation du virus, mais la variante delta et une grande minorité de vaccins réfractaires sont un jeu- changeur pour les Américains vaccinés.

La variante delta représente environ 83 % de tous les cas de coronavirus aux États-Unis et 99 % des décès liés au COVID figurent parmi les non vaccinés. Quelle que soit la manière dont vous analysez les chiffres, nous sommes encore loin, très loin de la normale, en particulier pour des régions comme l’Arkansas, la Floride et la Louisiane.

L’avis n’est guère définitif, mais delta n’est pas non plus exclusif aux États où les cas sont en augmentation. Il s’est répandu dans tous les États-Unis. Ceux qui vivent dans des États où une majorité de personnes sont vaccinées, comme New York, prendront naturellement ces directives à cœur et se masqueront. Encore. En cas de doute, pourquoi prendre des risques ?

Vous pouvez retirer votre masque sauf si requis par les lois, règles et réglementations fédérales, étatiques, locales, tribales ou territoriales, y compris les directives locales sur les entreprises et le lieu de travail. Vous avez toujours besoin d’un masque dans les bus et les trains, dans les musées et dans la plupart des magasins, éventuellement sur votre lieu de travail, mais pas à l’intérieur des restaurants, sauf lorsque vous vous dirigez vers les toilettes.

Autre dilemme : comment savoir si une personne sans masque est vaccinée ? C’est un système d’honneurs. Les directives du CDC donnent plus de raisons aux gens de se conformer à ce vieux slogan d’American Express : « Ne quittez pas la maison sans lui ». Pourtant, les gens quittent la maison sans leurs masques, prennent l’avion et refusent de se masquer.

Les organisations privées ont le pouvoir d’établir leurs propres règles. Pour les camps d’été, le CDC déclare: «Les camps peuvent également choisir de continuer à exiger des masques pour les campeurs et le personnel vaccinés et non entièrement vaccinés afin d’adhérer aux stratégies de prévention lorsqu’il est difficile de dire qui a été vacciné ou de donner l’exemple. pour les campeurs pas complètement vaccinés.

La seule partie cohérente de la pandémie est que tout – la politique des masques, y compris – est susceptible de changer. C’est le dernier de nombreux demi-tours du CDC. Walensky avait précédemment déclaré que les vaccinés pouvaient abandonner les masques à l’extérieur et à l’intérieur, lorsqu’ils étaient parmi d’autres personnes vaccinées. “Nous attendons tous ce moment où nous pourrons retrouver un certain sentiment de normalité”, a-t-elle déclaré en mai.

En avril 2020, l’administration Trump et le CDC ont inversé leurs politiques sur les masques faciaux et ont déclaré que tous les Américains devraient porter des couvre-visages en tissu et non – comme l’ont déjà dit les responsables – uniquement les travailleurs médicaux. L’ancien président Donald Trump a cité des “études récentes”, tandis que le CDC a cité de “nouvelles preuves”.

Ce demi-tour était, peut-être, difficile à avaler pour beaucoup de gens. Pardonnez au public d’avoir la fatigue des règles de masque. Nous avons fait un sacré voyage. Des études plus tôt dans la pandémie ont suggéré que l’adoption de la pratique du port du masque, qui était déjà acceptée dans de nombreuses cultures asiatiques, aurait sauvé des dizaines de milliers de vies.

« « Vous avez toujours besoin d’un masque dans les bus et les trains, dans les musées et dans la plupart des magasins, peut-être sur votre lieu de travail, mais pas à l’intérieur des restaurants, sauf lorsque vous allez aux toilettes. » ”

Voici un bref retour en arrière sur ce qui s’est passé : le Dr Nancy Messonnier, directrice du Centre du Centre national de vaccination et des maladies respiratoires, a déclaré lors d’un briefing le 30 janvier 2020 : « Le virus ne se propage pas dans la communauté en général. Nous ne recommandons pas systématiquement l’utilisation de masques faciaux par le public pour prévenir les maladies respiratoires. Et nous ne le recommandons certainement pas pour le moment pour ce nouveau virus. »

Trois mois plus tard, cependant, le pays a connu un moment désagréable de grattage d’aiguilles de vinyle lorsque le gouverneur de New York Andrew Cuomo, un démocrate, a ordonné à tous les New-Yorkais de se couvrir le visage en public lorsqu’ils ne peuvent pas maintenir une distance sociale appropriée.

Beaucoup de gens en avaient et en ont marre. Pas étonnant : selon une enquête du New York Times en mai, 29% des épidémiologistes interrogés pensaient que les gens porteraient des masques dans les espaces publics pendant au moins un an, tandis que 26% ont déclaré qu’ils pensaient que les gens le feraient pendant encore un an. Cependant, 26% supplémentaires ont déclaré qu’ils pensaient que le port du masque continuerait sous une forme ou une autre à partir de maintenant.

Les dernières annonces de masques du CDC ne sont que des lignes directrices et, malgré les critiques de certains membres de la presse, Walensky n’a pas peur de changer les lignes directrices lorsque la science change. La perception de l’indécision d’une personne est la capacité d’une autre à agir avec audace, sinon toujours de manière cohérente, dans une crise de santé publique. Parce que c’est la nature de la bête.

C’est aux États individuels de décider quoi faire ensuite. Dans l’état actuel des choses, huit dérisoires États – dont la Californie, New York et Washington – exigent que les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées portent des masques faciaux dans la plupart des lieux publics intérieurs, souligne l’AARP.

Mais la cohérence que certains commentateurs recherchent peut être surestimée. Exemple concret: près d’une douzaine d’États n’ont imposé aucun mandat de masque pendant la pandémie, malgré les preuves qu’ils contribuent à ralentir la propagation du virus. Le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’Alaska, par exemple, « encourage fortement le port de masques en public », mais les législateurs de l’État ne l’ont pas exigé.

La réaction mitigée à chaque annonce du CDC illustre la tension, la peur et la frustration non seulement avec les lois de l’État et les orientations changeantes, mais les uns avec les autres. Les marchés boursiers n’aiment pas l’incertitude, et les êtres humains non plus. Et bien que certaines personnes ne respectent pas du tout les directives sur les masques, plus d’un an après le début de la pandémie, la plupart des Américains font de leur mieux.

(Cette histoire a été mise à jour le 27 juillet 2021.)

Des gens marchent le long de la promenade de Venice Beach le 28 avril 2021 à Venise, Californie .