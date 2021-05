Non valide: la Cour suprême annule la loi sur les quotas de Maratha du gouvernement du Maharashtra

Un banc constitutionnel de cinq juges composé de juges Ashok Bhushan, LNageswara Rao, S Abdul Nazeer, Hemant Gupta et S Ravindra Bhat, tout en déclarant à l’unanimité la loi inconstitutionnelle, a estimé que le fait de fournir un quota à la communauté au-delà de 50% violait l’égalité.

Annulant la loi de 2018 encadrée par le gouvernement du Maharashtra accordant une réserve à la communauté Maratha dans les emplois gouvernementaux et les établissements d’enseignement, la Cour suprême a déclaré mercredi que l’État ne pouvait pas dépasser le plafond de 50% du quota imposé plus tôt.

Un banc constitutionnel de cinq juges composé de juges Ashok Bhushan, L Nageswara Rao, S Abdul Nazeer, Hemant Gupta et S Ravindra Bhat, tout en déclarant à l’unanimité la loi inconstitutionnelle, a estimé que le fait de fournir un quota à la communauté au-delà de 50% violait l’égalité.

Il a également déclaré que l’État n’avait pas montré de raison extraordinaire pour laquelle les Marathas étaient considérés comme une classe socialement et économiquement arriérée.

«Nous avons constaté qu’aucune circonstance extraordinaire n’avait été établie dans l’octroi d’une réserve distincte de la communauté de Maratha en dépassant le plafond de 50 pour cent de la réserve. La loi de 2018 viole le principe d’égalité consacré à l’article 16. Le dépassement du plafond sans qu’il y ait de circonstances extraordinaires viole clairement les articles 14 et 16 de la Constitution qui rendent la promulgation ultra vires », le jugement rédigé par la Justice Bhushan et le juge Abdul Nazeer ont déclaré.

Les juges ont également statué que les personnes de la communauté Maratha ne peuvent pas être déclarées communauté arriérée sur le plan éducatif et social pour les ramener dans la catégorie réservée.

“Les États n’ont pas le pouvoir d’ajouter une caste à la liste des castes socialement économiquement arriérées en raison de l’amendement apporté par le Parlement”, a-t-il déclaré, ajoutant que “les États ne peuvent qu’identifier les castes et suggérer au Centre … Seul le président peut ajouter la caste à Socialement et la liste des classes arriérées sur le plan éducatif, guidée par la Commission nationale des classes arriérées. »

Il a toutefois déclaré que toutes les admissions faites à des cours de médecine de troisième cycle et les nominations déjà effectuées en vertu de la loi sur les quotas de 2018 ne seraient pas perturbées par son jugement de mercredi.

La Cour constitutionnelle a également déclaré qu’il n’était pas nécessaire de revoir la limite de 50% fixée par la Cour suprême dans l’affaire Indra Sawhney (arrêt Mandal de 1992).

Il a également annulé le jugement de la Haute Cour de Bombay qui avait confirmé la loi de 2018 en juin 2019 et avait jugé qu’une réserve de 16% n’était pas justifiable car le quota ne devait pas dépasser 12% dans l’emploi et 13% dans l’éducation. Le CH a déclaré que le plafond de 50% sur le total des réservations imposé par le CS pourrait être dépassé dans des circonstances exceptionnelles.

Bien que les arrêts aient été unanimes, les arrêts différaient sur l’interprétation de l’article 342A de la Constitution qui a été inséré par 102e amendement constitutionnel. L’article 342A demande que les communautés des États soient identifiées comme des classes socialement et pédagogiquement arriérées par le président, en consultation avec le gouverneur de l’État.

