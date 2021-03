Non, votre téléviseur n’est pas cassé – ‘Snyder Cut’ laisse certains fans confus – .

Nous sommes le 18 mars, ce qui signifie que le film de DC que tant de fans attendaient est enfin disponible en streaming. Le mythique Coupe Snyder est vrai. Ça fait quatre heures, c’est plus sombre que l’original Ligue de justice que tant de gens détestaient, et il est diffusé sur HBO Max dans tous les marchés où HBO est disponible. Vous pourriez penser que vous n’avez pas besoin de revivre cette douleur, mais vous constaterez que la résistance est vaine. Plus vous contemplerez l’idée de le regarder, plus vous aurez envie de le voir. Quels sont les quatre autres heures d’action de Batman & Co.? À quel point cela peut-il être mauvais? Et le fait que les critiques aiment mieux cette version que ce que Warner Bros. nous a soumis il y a plusieurs années vous rendra encore plus curieux de connaître Zack Snyder. Ligue de justice vision.

Lorsque vous relâchez enfin et appuyez sur play, vous trouverez une surprise inattendue: deux énormes barres noires de chaque côté d’un film entièrement tourné au format 4: 3. C’est vrai, l’histoire de «Snyder Cut» ne cesse de devenir de plus en plus bizarre.

Il est très inhabituel de voir un film ou une série télévisée en 4: 3 de nos jours. Vous pourriez penser que Snyder en retire WandaVision-comme la supercherie, où le rapport hauteur / largeur change d’épisode en épisode, tout comme les sitcoms lorsque nous sommes passés d’une ère télévisuelle à l’autre. Mais le Coupe Snyder est conçu pour jouer en 4: 3 du début à la fin. Il ne passera pas comme par magie de 4: 3 à 16: 9 pour servir l’histoire. Et vous bénéficierez de la même expérience sur n’importe quel appareil, pas seulement sur les téléviseurs.

Ce n’est pas parce que Snyder n’a pas pu sortir le film en 16: 9, ou que HBO n’a pas pu le «réparer». HBO indique clairement au début du film lorsque vous êtes accueilli avec un message qui se lit comme suit:

Ce film est présenté dans un format 4: 3 pour préserver l’intégrité de la vision créative de Zack Snyder.

Snyder a tourné le film en 4: 3 parce que c’est ainsi qu’il était censé jouer dans les salles en 2017, lorsque le film a été lancé. Le cinéaste a ciblé les cinémas IMAX, cherchant à montrer encore plus de détails avec ce rapport hauteur / largeur plus élevé. J’ai commencé à le regarder sur un ordinateur portable, alors j’ai d’abord été assez choqué de voir ces énormes barres noires flanquant l’image, dont de nombreuses personnes se sont tournées vers les médias sociaux pour se plaindre. C’est à ce moment-là que je me suis souvenu de divers articles qui couvraient la Ligue de justice réédition.

De Vanity Fair il y a quelques semaines – soulignons les nôtres:

Reconstruire l’histoire qu’il avait toujours envisagée est ce qui revigore le plus Snyder. Il peut aller aussi profondément et sombre qu’il le souhaite. Il peut dire au diable la chronologie officielle de DC pour les personnages et laisser cette version alternative du Ligue de justice l’histoire se termine là où il veut. Il a mis Superman dans un costume noir élégant au lieu de l’emblématique bleu et rouge. Il a ajouté le Joker (Jared Leto). Il a refait la fin avec un caméo de héros qui va souffler l’esprit des fans inconditionnels. Dans ce qui peut être un mouvement de division, il présente également le film au format boxy 4: 3 plutôt que sur grand écran afin qu’un jour il puisse être regardé sur des écrans IMAX.. Certains peuvent être irrités en voyant Ligue de justice sur HBO Max avec des barres noires de chaque côté. Snyder n’est pas troublé par cela.

La productrice Deborah Snyder a expliqué le rapport hauteur / largeur 4: 3 à Décideur cette semaine:

Le film a été initialement tourné de cette façon. Vous savez, n’oubliez pas qu’il était destiné à la sortie en salles, et qu’il était destiné à une sortie IMAX. Mais maintenant que c’était sur HBO Max, Zack ne voulait pas changer le rapport hauteur / largeur, car tout était cadré de cette façon. Et c’est aussi, je pense que c’est tellement unique. Vous obtenez tellement de l’image, vous en voyez beaucoup plus. Si nous prenions ensuite la décision de simplement le couper, nous perdrions une partie du cadre. Il était donc très important de maintenir le rapport hauteur / largeur car c’est ainsi qu’il était initialement prévu. C’est comme ça que ça a été tourné. C’est ainsi que les effets visuels ont été réalisés.

En d’autres termes, forcer le rapport hauteur / largeur à 16: 9 ruinerait le Coupe Snyder et transformez-le en autre chose. Ou quelque chose comme ça. Plus vite vous vous habituez à ces barres noires, mieux c’est – la seule alternative est de trouver un appareil doté d’un écran au format 4: 3. Même les remorques pour Justice League de Zack Snyder ont le format 4: 3:

