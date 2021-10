Non, vous ne pouvez pas acheter d’actions Blue Origin. 3 actions spatiales à surveiller à la place.

Ce matin, à l’ouverture des marchés, de nombreux investisseurs se sont concentrés sur autre chose : le lancement de Bleu d’origine deuxième vol entièrement civil dans l’espace. Blue Origin porte en lui le soutien de Amazon (NASDAQ :AMZN) fondateur Jeff Bezos, et il peut vanter que son vol a atterri aujourd’hui en toute sécurité. Peut-être plus important encore, le voyage de ce matin comprenait l’acteur William Shatner, connu pour son rôle emblématique dans le film et la série télévisée Star Trek.

Source : Thomas Kelley / Shutterstock.com

La course à l’espace actuelle, qui s’est centrée autour de Bezos et Vierge Galactique (NYSE :SPCE) fondateur Richard Branson, a jeté une lumière entièrement nouvelle sur les voyages spatiaux et ce qui est possible. Cela a conduit à de nombreuses questions, mais récemment, l’une d’elles a été de savoir si les investisseurs peuvent acheter des actions Blue Origin ?

Désolé les amis, pas de stock d’origine bleue

Il est facile de comprendre pourquoi le public serait curieux de monter à bord du navire de stock Blue Origin avant son décollage. Amazon est l’une des réussites boursières les plus remarquées et, au moment d’écrire ces lignes, les actions sont en hausse de 0,85% pour la journée. Malheureusement, la réponse à la question à un million de dollars du jour est « non ».

Bien qu’elle appartienne au fondateur de l’un des géants de l’industrie les plus prolifiques d’Amérique, Blue Origin est toujours une entreprise privée. En tant que tel, nous ne pouvons pas acheter d’actions, et malgré de nombreuses discussions à travers les communautés d’investissement numériques, la société n’a fait aucune annonce officielle concernant son intention de devenir publique.

Si vous êtes déçu par cette nouvelle, vous vous demandez probablement s’il existe un moyen de contourner cela ?

Eh bien, à moins que votre nom ne soit Jeff Bezos, vous n’aurez qu’à regarder et attendre pour acheter officiellement des actions Blue Origin. Si vous cherchez à tirer profit du boom spatial, il existe de nombreuses actions qui pourraient vous emmener plus rapidement sur la lune. Voici trois actions à considérer.

Actions spatiales à surveiller : Virgin Galactic (SPCE)

Fondée par l’entrepreneur britannique Richard Branson, cette société est devenue l’un des premiers acteurs de la course à l’espace.

Malgré un voyage de leur principal concurrent décollant aujourd’hui, les actions de la société ont augmenté, en hausse de 1,36% au moment d’écrire ces lignes. La saison de négociation actuelle a été difficile dans de nombreux secteurs, mais hier, cette action a surperformé le marché alors que les actions des compagnies aériennes du monde entier continuaient de baisser. De plus, les bonnes nouvelles de la Federal Aviation Administration fin septembre ont fait grimper le stock.

Si vous avez besoin d’un rappel sur le secteur dans lequel cette société opère, il suffit de regarder son symbole commercial – SPCE.

Espace Astra (ASTR)

Si vous recherchez un jeu haussier sur la course à l’espace, pensez à cette entreprise peu connue. Astra (NASDAQ :ASTR) traite des lanceurs d’engins spatiaux et bien que ce ne soit peut-être pas le domaine le plus passionnant du voyage spatial, il vaut certainement la peine d’y prêter attention.

Le titre a connu une journée mouvementée aujourd’hui, mais la semaine dernière, il a augmenté de plus de 8%, probablement en raison du lancement imminent et du regain d’intérêt pour la technologie spatiale qu’un tel événement génère toujours.

La société a subi un revers en août, mais elle se concentre sur le prochain lancement de la saison et à moins de 9 $ par action, les prix sont encore suffisamment bas pour que les investisseurs puissent entrer tôt.

Momentus (MNTS)

Une autre entreprise liée à l’espace qui a réussi à passer inaperçue pour beaucoup est Momentum (NASDAQ :MNTS). Avec « des plans pour offrir des services d’infrastructure pour soutenir l’économie spatiale en pleine croissance », cette société se concentre sur l’industrie imminente des voyages spatiaux et du tourisme.

Alors que ce domaine est encore en développement, nous savons tous que son boom est à venir, ce qui signifie que les entreprises qui travaillent déjà pour en faire partie méritent d’être surveillées maintenant. Momentus s’est très bien négocié récemment, en hausse de 9,22% le mois dernier.

Quiconque recherche quelque chose d’un peu différent pendant que nous attendons le stock Blue Origin peut envisager le ETF d’exploration et d’innovation spatiales ARK (CHAUVES-SOURIS:ARKX).

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.