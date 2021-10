Non, vous ne pouvez pas utiliser les Rumble Paks ou d’autres accessoires de fente avec votre manette sans fil N64

Image : Nintendo

Le nouveau service « Expansion Pack » de Nintendo Switch Online est lancé aujourd’hui et, dans le cadre de celui-ci, Nintendo lance de nouvelles (mais anciennes) manettes. Pour la bibliothèque de jeux Nintendo 64, il a relancé son pad classique à trois volets en tant que contrôleur sans fil.

Nous avons vu un certain nombre de photos promotionnelles, et même découvert quelques boutons supplémentaires dessus, une question que beaucoup se posent encore est à quoi ressemble le contrôleur en dessous. Nous savons également que la nouvelle manette sans fil contient du grondement et ne nécessite même pas de Rumble Pak.

Vooks.net a réussi à prendre des photos du contrôleur dans la vraie vie et cela confirme que l’emplacement du nouveau contrôleur est rempli. C’est probablement l’espace pour la batterie et les commentaires de grondement. Il est également confirmé que le contrôleur a besoin d’une mise à jour du firmware avant de pouvoir fonctionner, et que le petit petit trou dans le haut du stick analogique n’est plus une chose.

Image : Vooks.net

Donc, voilà – vous ne pourrez pas brancher un Rumble Pak, un Controller Pak ou même un Transfer Pak, même pour rire.