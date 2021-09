Nona Gaprindashvili, championne du monde d’échecs, a poursuivi Netflix pour commentaire sexiste sur “Queen’s Gambit”

in

Nona Gagrindashvili, qui a été la première femme à obtenir le titre de grand maître décerné par la Fédération internationale des échecs, a poursuivi Netflix en raison d’un commenter fait référence à elle lors du dernier épisode de “Lady’s Gambit”.

“Netflix a menti de manière flagrante et délibérée”. C’est ce que dit le procès en diffamation déposé par le champion d’échecs soviétique contre la série à succès, mettant en vedette Anya Taylor-Joy, , qui est basé sur le roman de 1983 de Walter Tevis.

Lors de sa comparution devant le tribunal, la femme allègue qu’elle a été mal représentée dans la fiction. L’affaire fait référence à une séquence du dernier épisode de la série qui dit que Gaprindashvili, aujourd’hui âgé de 80 ans, n’avait jamais affronté des hommes dans des tournois d’échecs.Nona Gaprindashvili est photographiée en train de jouer au Congrès international des échecs à Londres en 1964 (.)

Le dernier épisode soulève l’idée qu’aucune autre femme n’avait jamais affronté d’hommes. Cependant, Gaprindashvili allègue dans son procès qu’en 1968, lorsque le chapitre a été recréé, elle avait déjà concouru contre 59 hommes, au moins, dont 10 qui étaient considérés comme de grands enseignants au sein de la discipline.

La réplique en question est la suivante : « La seule chose inhabituelle chez elle, vraiment, c’est son sexe. Et même cela n’est pas unique en Russie. Il y a Nona Gaprindashvili, mais elle est championne du monde féminine et n’a jamais affronté d’hommes”.

Ce qui est certain, c’est que Gaprindashvili affirme qu’il s’agit d’une déclaration « fausse, dénigrante et sexiste ». La championne géorgienne d’échecs Nona Gaprindashvili, affrontant 28 hommes à la fois dans le Dorset, au Royaume-Uni, le 11 janvier 1965. (.)

Dans une interview avec le New York Times, Gaprindashvili a exprimé son mécontentement : “Ils essayaient de faire ce personnage de fiction qui ouvrait la voie à d’autres femmes, alors qu’en réalité j’avais déjà ouvert la voie et inspiré des générations.”

C’est l’ironie“Il ajouta.

Dans la plainte, selon les informations du Hollywood Reporter, il est indiqué que « Netflix a menti de manière flagrante et délibérée sur les réalisations de Gaprindashvili dans le but bon marché et cynique de « améliorer le drame » en faisant apparaître que son héros fictif avait réussi à faire ce que aucune autre femme, y compris Gaprindashvili, ne l’avait fait ».

Ajoutant une insulte supplémentaire à la blessure, Netflix a décrit Gaprindashvili comme russe, bien qu’elle sache qu’elle était géorgienne et que les Géorgiens avaient souffert sous la domination russe lorsqu’ils faisaient partie de l’Union soviétique et ont été harcelés par la suite et envahis par la Russie », ajoute le procès. .

La présentation judiciaire requiert une Indemnité de 5 millions de dollars du site de streaming, et a été déposé jeudi devant le tribunal fédéral de district de Los Angeles. En outre, il demande que commenter qu’il n’a jamais affronté d’hommes au cours de sa carrière d’échecs soit retiré.

Le procès soulève également la question Gaprindashvili est dépeinte comme russe, alors qu’en fait elle est géorgienne, née en Zougdidi, Géorgie.

“C’est toute ma vie qui a été barrée, comme si ce n’était pas important», a-t-elle déclaré avec consternation Gaprindashvili dans son entretien avec le New York Times.

Gaprindashvili était le première femme à obtenir le titre de Grand Maître de la Fédération Internationale des Échecs et a été cinq fois champion du monde.

Dans une déclaration supplémentaire publiée par le Times, Netflix dit qu’il “a le plus grand respect pour la Mme. Gaprindashvili et son illustre carrière, mais nous pensons que cette réclamation est sans fondement et défendra vigoureusement le cas”.

Source : Infobae