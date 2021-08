Noni Madueke signe un nouveau contrat avec le PSV

in

Le jeune ailier anglais talentueux, Noni Madueke, a signé un nouveau contrat au PSV Eindhoven. Madueke a signé un contrat de quatre ans, le gardant au club néerlandais jusqu’en 2025. L’international anglais des moins de 21 ans avait été lié à un déménagement cet été, plusieurs clubs de Premier League étant apparemment intéressés.

Le nouveau contrat, cependant, éliminera toutes les rumeurs restantes liant Madueke à un transfert estival. Madueke a fait un début de saison impressionnant, marquant six buts en neuf matches pour le PSV.

Noni Madueke signe un nouveau contrat au PSV

Contrat de Noni Madueke

Cela a été un été au cours duquel il y a eu plusieurs rumeurs liant Madueke à un grand éloignement du PSV. Cependant, cela se termine avec la signature d’un nouveau contrat par Noni Madueke avec le club néerlandais, reflétant son importance croissante pour l’équipe.

A seulement 19 ans, Madueke peut espérer continuer à jouer à un niveau très compétitif avec le PSV. Dans une interview sur la page YouTube du club, Madueke a déclaré: “Je suis vraiment heureux de prolonger, je suis heureux de la connexion que nous avons. Il va y avoir de bons moments dans

« Je suis ravi de pouvoir prolonger mon contrat dans ce beau club. Je suis ici depuis l’âge de 16 ans et je suis heureux que le voyage continue.

Une étoile montante

Madueke a rejoint le PSV à l’âge de 16 ans en 2018, laissant Tottenham Hotspur et rejetant Manchester United dans le processus. Il a fait ses débuts lors de la saison 2019/20, alors qu’il cherchait à se frayer un chemin dans l’équipe première.

C’est la saison dernière cependant, que Madueke a vraiment commencé à montrer ce qu’il a. Bien qu’il n’ait commencé que six matchs d’Eredivisie, faisant 17 autres apparitions sur le banc, il a marqué sept buts et obtenu six passes décisives.

Noni Madueke continue de monter en puissance, ayant déjà trouvé le fond du filet à six reprises cette saison. Il sera sans aucun doute un acteur clé de cette campagne et pourrait inspirer le PSV à son premier titre en Eredivisie depuis 2017/18.

