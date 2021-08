Noni Madueke suscite un vif intérêt pour la Premier League

in

L’attaquant du PSV Eindhoven Noni Madueke suscite l’intérêt de Tottenham Hotspur, Leicester City et Wolverhampton Wanderers selon Lyall Thomas de Sky Sports.

Cependant, il est rapporté que la valorisation de Madeueke entre 30 et 34 millions de livres sterling pourrait s’avérer trop chère pour les trois clubs de Premier League.

La saison dernière, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Manchester City suivaient l’international anglais U21. Il a marqué sept buts et enregistré six passes décisives en Eredivisie lors de la campagne 2020/21.

La course aux transferts s’intensifie pour la star du PSV Eindhoven Noni Madueke

La vérité sur Noni Madueke

Le milieu de terrain de 19 ans est né à Londres et a passé du temps à l’académie de Tottenham. Il a rejoint le PSV en 2018 à seulement 16 ans et est devenu l’un des meilleurs talents à venir en Europe. Madueke a eu un grand impact pour l’équipe néerlandaise lors des éliminatoires de la Ligue des champions cette saison, avec trois buts directs.

L’attaquant a fait ses débuts en Angleterre U21 lors des Championnats d’Europe de l’été contre le Portugal.

Une série de recruteurs de plusieurs clubs, dont la Juventus, auraient regardé Madeueke lors de la défaite du PSV en Ligue des champions contre Benfica. Cependant, le PSV est impatient de le garder et de prolonger son contrat actuel, qui expire en 2024. C’est d’autant plus vrai qu’il a perdu l’attaquant très apprécié Donyell Malen contre le Borussia Dortmund plus tôt cet été.

L’intérêt pour Madeueke n’est pas surprenant

Il n’est pas surprenant que de nombreux clubs à travers l’Europe s’intéressent au Noni Madeueke. Il a tous les attributs que vous recherchez chez un ailier, étant rapide et créatif, et ayant la capacité de battre son homme. De plus, à seulement 19 ans, il a beaucoup de possibilités de développement.

Madueke a montré qu’il avait une mentalité exceptionnelle étant donné qu’il a déménagé aux Pays-Bas à un si jeune âge. Son histoire est très similaire à celle de Jadon Sancho et il est rafraîchissant de voir de jeunes joueurs anglais ne pas avoir peur de partir à l’étranger pour améliorer leur carrière de footballeur.

