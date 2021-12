Nonito Donaire à 39 ans de l’impeccable NOCAUT GABALLO !

Le Philippin Nonito donaire a conservé sa ceinture de poids coq du World Boxing Council (WBC), après avoir battu son compatriote par KO au quatrième tour Reymart Gaballo dans l’événement principal de la soirée jouée au Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie.

Gaballo est sorti imposant son jab face à un Donaire qui prenait le départ sereinement sans risquer et étudiant son compatriote à la recherche de coups au corps. La boxe de Gaballo a semblé mettre Donaire mal à l’aise, mais Donaire a livré un magnifique gauche au foie et a envoyé Gaballo au sol, qui est tombé à genoux. L’arbitre a appliqué un décompte et n’a pas réussi à se lever à temps.

Nonito Donaire marque (42-6, 28 KO), tandis que Reymart Gaballo perd son invaincu face à son idole et passe à (24-1, 20 KO).

A 39 ans, Donaire continue de donner un haut niveau et prouve une nouvelle fois que c’était une erreur de sa part de monter dans des catégories supérieures où l’avantage de la portée et du punch était diminué. Son retour au poids coq a été un vrai succès, il a récupéré sa carrière alors qu’il semblait qu’il en avait fini.

« Ma femme et mon père me disaient d’aller au corps », « J’ai dû vomir de haut en bas pour décrocher ce coup de poing. J’ai jeté ma main droite dans les tours précédents et puis je ne m’attendais pas au crochet du gauche au corps. » «Je pensais qu’il allait se relever parce que je sais qu’il a beaucoup de cœur, mais c’était un coup énorme que j’ai porté. Je ne lui ai dit qu’après le combat de ne pas descendre. Parce que c’est un grand combattant. J’ai eu du mal à le comprendre et je suis là pour vous aider avec tout ce dont vous avez besoin pour le reste de votre carrière », a déclaré Donaire.

Donaire espère une revanche contre le Japonais Naoya Inoue.

« C’est le travail de mon équipe de travailler sur un match revanche avec Nayao Inoue. » « Je pense que mon équipe va rendre cela possible. Je peux continuer à me battre à cet âge parce que j’ai confiance en moi et j’ai un style de vie qui est bon pour moi. »