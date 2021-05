Nonito interminable et Linares partant déjà

Nous avons eu deux bons combats ce week-end. Devin Haney a survécu à un coup brutal à la fin de la dixième manche pour battre un Jorge Linares sur les tableaux de bord qu’il a dominé sur la base de la vitesse et de la supériorité technique jusqu’à ce que son cardio commence à défaillir. Il a souffert dans les derniers épisodes du combat. Le champion régulier des poids légers WBC, a montré une évolution dans sa boxe, mais a également exposé des carences naturelles qui, contre d’autres rivaux, peuvent lui coûter cher.

Nonito Donaire, pour sa part, étonne le monde par sa validité. A 38 ans, il respecte son âge et change du vertige pour la prudence, pariant tous ses billets pour la puissance et l’explosivité brève et mortelle. Cette dynamite utilisée à bon escient à des moments clés lui a permis de blesser le Français dès le troisième tour, l’envoyant sur la toile à deux reprises, pour achever la destruction au quatrième tour.

La victoire fut transcendante, épique, mais le plus attirant semble être ce qui attend l’interminable Philippin.Inoue ou Rigondeaux ? J’en parle dans cette vidéo.