Nonpoint annonce les dates de la tournée été/automne 2021

NON-POINT a annoncé un certain nombre de dates de tournée pour les mois de septembre et octobre.

Chanteur commenté Elias Soriano: “Nous sortons de la pandémie en se balançant! Les groupes et les spectacles laisseront les fans parler pendant des semaines. La production est nouvelle, le spectacle est tout nouveau, des coupes profondes de notre catalogue et notre setlist la plus impitoyable de tous les temps. “C’est sur le point d’exploser, partie 1” c’est le coup de batte et le premier contact.”

Le mois dernier, NON-POINT a sorti le clip de “Impitoyable”, la chanson titre du prochain EP du groupe. Le single a été rendu disponible via le propre label du groupe 361 Degrés Records LLC et était le morceau vedette de cette année sur AEW‘s “Du sang et des tripes” au TNT.

Soriano a dit à la station de radio rock de Reno Roche 104,5 sur l’inspiration musicale et lyrique pour “Impitoyable”: “Quand nous sommes sortis de [2018’s] ‘X’ [album], nous nous sommes assis avec notre producteur, Fred Archambault, et nous avons eu des conversations très approfondies sur la direction que nous voulions prendre pour notre prochain travail. Et il a eu l’impression, ce que nous avons entendu de la part de beaucoup de nos fans et de beaucoup de nos pairs, qu’il existe une voie plus dangereuse que nous pouvons emprunter. Et la sécurité n’était pas vraiment ce que nous devrions viser. Et en ce moment, nous sommes très – nous inventons le terme « musique irresponsable ».”

Il a poursuivi: “C’est vraiment un disque amusant. Nous savons que nos fans y réagissent bien. Le AEW les fans ont réagi de manière incroyable au cours des deux dernières semaines dans la promo pour ‘Du sang et des tripes’, qu’un cri à tout ce camp – un groupe de personnes incroyable. Le côté administratif est un si bon camp, AEW. Mais maintenant, nos fans ont vraiment appuyé sur le gaz, et nous remarquons avec la réaction et le voyant en ligne que les choses sont définitivement prêtes à partir. »

NON-POINT a lancé son label indépendant 361 Degrés Records LLC en janvier de cette année. Ils ont filmé le processus de création du label et de création de nouvelles musiques dans une série documentaire intitulée “Un chemin vers l’indépendance” que l’on peut voir sur le groupe Youtube et site officiel.

NON-POINTles chansons de “La balle avec un nom”, “En vie et en pleine forme”, “Dans l’air ce soir”, “Cercles”, “Vos signes”, “Tout le monde à terre” et bien d’autres ont été présentés dans des bandes-annonces, des films à succès, à la télévision, des jeux vidéo emblématiques, ainsi que dans des émissions de NFL, NBA, MLB, LNH, WWF.

NON-POINT a tourné avec des artistes majeurs comme PERTURBÉ, PAPA GARDON, MUDVAYNE et SEVENDUST, pour n’en citer que quelques-uns. Ils ont également été présentés sur les principales scènes et sur les scènes de festivals emblématiques comme Onde sonore, Parc Rock Am, Bague Rock Am, Ozzfest, Rock sur la plage, Bienvenue à Rockville et beaucoup plus.

“Je suis sur le point d’exploser la tournée Pt. 1” avec des invités spéciaux SAULL, ROIS DE DÉCROCHAGE et TOUT PÉCHÉ DONNÉ:

11 septembre – One Center Square – Easton, Pennsylvanie



12 septembre – House of Independents – Asbury Park, NJ



14 septembre – Wallys – Hampton Beach, NH



15 septembre – Horizon perdu – Syracuse, NY



16 septembre – Salle de bal Beachland – Cleveland, OH



17 septembre – Music Factory – Battle Creek, MI



19 septembre – Emerson Theatre – Indianapolis, IN



21 septembre – Piere’s – Fort. Wayne, IN



22 septembre – Rock City Bake Company – Charleston, Virginie-Occidentale



23 septembre – Shagnastys Grubbery And Pour House – Huntsville, AL



24 septembre – Amos – Charlotte, Caroline du Nord



28 septembre – Capones – Johnson City, TN



29 septembre – Hooligans – Jacksonville, Caroline du Nord



02 oct. – Club LA – Destin, Floride

Rendez-vous avec ATREYU, TÉTRARCHE et UN AUTRE JOUR NOUS:

03 septembre – Epic Event Center – Green Bay, WI



04 septembre – Ovation – Newport, Kentucky



05 septembre – The Sylvee – Madison, WI



07 sept. – Temple Live – Wichita, KS



08 septembre – Temple Live – Fort Smith, AR

Rendez-vous avec SEETHER et PELUCHE:

30 septembre – House of Blues – Mrytle Beach, Caroline du Sud



01 octobre – Tabernacle – Atlanta, Géorgie



10 octobre – Chapiteau – Tempe, AZ

NON-POINT apparaîtra dans les festivals suivants :

10 septembre – Blue Ridge Rock Fest – Danville, Virginie



18 septembre – Fall Fling – Peoria, IL



25 septembre – Rebel Rock – Orlando, Floride

22-27 janvier 2022 ShipRocked

Crédit photo: Francesca Ludikar