Nonpoint Frontman dit que le propre label de Running Band signifie « moins d’anxiété et plus d’anxiété »

NON-POINT a lancé son label indépendant 361 Degrés Records LLC en janvier 2021. Ils ont filmé le processus de création du label et de création de nouvelles musiques dans une série documentaire intitulée « Un chemin vers l’indépendance » que l’on peut voir sur le groupe Youtube et site officiel.

Dans une nouvelle interview avec « HRH Metal avec Dan Chan », NON-POINT chanteuse Elias Soriano a déclaré que la décision du groupe de faire cavalier seul avait entraîné « moins d’anxiété et plus d’anxiété », ajoutant qu’il avait « une équipe » de « personnes professionnelles en place » pour gérer l’entreprise pour lui et ses compagnons de groupe.

« Je ne suis pas un néophyte en ce qui concerne la portée et la compréhension globales de l’industrie de la musique, mais je sais quand m’en sortir et laisser quelqu’un d’autre diriger le navire », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui manquait dans le fait d’avoir un plus gros label derrière son groupe, Soriano a déclaré: « Les relations et les amitiés. C’est amusant de travailler avec une équipe dont vous savez que tout le monde au coin de la rue est un professionnel. Cela donne certainement moins d’anxiété. Mais vous voyez, même le personnel, ils ressentent le même genre de restriction. Ils veulent aller plus fort ; ils veulent dépenser plus d’argent – ​​vous savez qu’ils le veulent – ​​mais ils ont des gens à qui rendre des comptes. »

Quant à la façon dont il équilibre l’activité et le côté créatif d’être dans un groupe, Elias a déclaré: « Ce n’est pas facile, mais nous le faisons, et c’est ce qui compte. Et le produit qui sort est meilleur que jamais. C’est très amusant. C’est vraiment le cas. Je m’amuse à faire ça. »

Le mois dernier, NON-POINT a sorti le clip officiel de sa nouvelle chanson « Retour dans le jeu ». Le morceau est tiré du dernier EP du groupe, « Impitoyable », qui a également été mis à disposition le même jour.

Rien qu’en 2021, NON-POINTla chanson de « Impitoyable » atteint le #16 le Panneau d’affichageRock chart et figurait sur les New Metal Tracks et Kickass Metal Playlist sur Spotify avec plus de 1,6 million d’abonnés combinés, Octane SiriusXMCompte à rebours Big Uns, LA Lloyd Top 30 et Nuits filaires. « Impitoyable » était également le morceau vedette sur AEWl’événement télévisé à l’échelle nationale « Du sang et des tripes » au TNT en mai 2021. « Impitoyable » a atteint plus de 3,5 millions de flux. À présent NON-POINTla couverture de Prince‘s « Quand les colombes pleurent », à plus d’un million de diffusions, est rapidement devenu un favori des fans, des applaudissements de la foule lors des émissions à leur soutien et à leur élan en ligne.

NON-POINTLa tournée de 2022 se poursuit avec des dates de janvier dans tout le pays, ainsi qu’une apparition sur le NavireRocked croisière.

NON-POINTles chansons de « La balle avec un nom », « En vie et en pleine forme », « Dans l’air ce soir », « Cercles », « Vos signes », « Tout le monde à terre » et bien d’autres ont été présentés dans des bandes-annonces, des films à succès, à la télévision, des jeux vidéo emblématiques, ainsi que dans des émissions de NFL, NBA, MLB, LNH, WWF.

NON-POINT a tourné avec des artistes majeurs comme PERTURBÉ, PAPA GARDON, MUDVAYNE et SEVENDUST, pour n’en citer que quelques-uns. Ils ont également été présentés sur les principales scènes et sur les scènes de festivals emblématiques comme Onde sonore, Parc Rock Am, Bague Rock Am, Ozzfest, Rock sur la plage, Bienvenue à Rockville et beaucoup plus.

