Nonpoint reporte les émissions après le test de «plusieurs membres du groupe» positif pour Covid 19

NON-POINT a reprogrammé un peu moins d’une douzaine de spectacles lors de sa tournée actuelle après que “plusieurs membres du groupe” ont été testés positifs pour COVID-19.

Le groupe a partagé la nouvelle des dates déplacées dans une publication sur les réseaux sociaux jeudi. La déclaration se lit comme suit: “Maintenant, en raison de plusieurs membres du groupe testés positifs pour Covid, nous n’avons malheureusement pas d’autre choix que de commencer à reprogrammer plus de spectacles sur le ‘Je suis sur le point d’exploser’ Visiter. Nous devons malheureusement reporter Battle Creek, Indianapolis, Fort Wayne, Charleston, Huntsville, Charlotte, et nous ne pourrons pas nous produire au Rebel Rock d’Orlando. Dans l’état actuel des choses, nous espérons reprendre la route d’ici le 28 septembre, mais nous devons nous laisser le temps de retrouver la santé et comme nous avons également eu un incident avec notre remorque et notre équipement, nous devons évaluer ce que nous avons logistiquement. peut gérer.

“La tournée en ces temps s’est avérée difficile pour notre camp, alors j’espère que vous comprenez que nous prenons le temps de nous regrouper, de nous remettre en forme et de replanifier. Cela étant dit, nous apprécions le soutien de nos fans et de nos clubs en tant que nous essayons de comprendre nos prochaines étapes. Nous mettrons à jour à nouveau dans les prochains jours sur l’état de santé du groupe et sur toute autre information sur cette tournée au fur et à mesure qu’elle se développe. “

Les nouvelles dates sont les suivantes :

07 janvier – Indianapolis, IN @ Emerson Theatre



08 janvier – Battle Creek, MI @ The Music Factory



09 janvier – Fort Wayne, IN @ Piere’s



11 janvier – Cleveland, OH @ Beachland Ballroom



12 janvier – Syracuse, NY @ Horizon perdu



14 janvier – Hampton Beach, NH @ Wallys



15 janvier – Easton, PA @ One Center Square



16 janvier – Asbury Park, NJ @ House of Independents



18 janvier – Charleston, WV @ Rock City Bake Company



19 janvier – Charlotte, Caroline du Nord @ Amos



20 janvier – Huntsville, AL @ Sidetracks Music Hall

Tous les détenteurs actuels de billets et VIP verront leurs billets avancer.

Le mois dernier, NON-POINT leader Elias Soriano Raconté Bernard Cana de La fosse photo à propos des projets de son groupe d’offrir des “expériences VIP” à ses fans lors de sa tournée actuelle: “Je suis nerveux à cause de ce qui se passe avec COVID, de pouvoir être aussi proche et personnel lors de cette prochaine course. Nous avons une expérience VIP où nous essayons de leur donner une sorte d’expérience où ils peuvent nous voir de près, poser des questions et prendre des photos avec nous sans peut-être l’attraper de l’un de nous, Dieu nous en préserve – si nous l’attrapons. , ce que nous essayons de faire et ce que nous avons fait et décidé dans notre camp… Nous sommes tous vaccinés. Nous allons rester à l’intérieur de la bulle. Nous allons nous assurer que les coulisses sont à peu près situées et pris en charge, gardez notre équipage – en particulier notre directeur de tournée et notre vendeur, qui va vraiment beaucoup entrer et sortir de la foule, essayez de les garder en sécurité et de garder les gens autour d’eux masqués, espérons-le, s’il y a cette capacité à faire donc.

“Nos fans sont très compréhensifs ; ils l’ont toujours été depuis des années”, a-t-il poursuivi. “Alors je pense qu’ils comprendront à quoi nous devons faire face. J’espère à Dieu que [the pandemic situation] commence à se retourner très, très vite, mais si ce n’est pas le cas, nous avons déjà un plan B très, très solide qui va garder nos fans très excités et heureux et qui ne leur coûtera pas un bras et une jambe.”

NON-POINT a tourné avec des artistes majeurs comme PERTURBÉ, PAPA GARDON, MUDVAYNE et SEVENDUST, pour n’en citer que quelques-uns. Ils ont également été présentés sur les principales scènes et sur les scènes de festivals emblématiques comme Onde sonore, Parc Rock Am, Bague Rock Am, Ozzfest, Rock sur la plage, Bienvenue à Rockville et beaucoup plus.

En juin, NON-POINT a sorti le clip de “Impitoyable”, la chanson titre du prochain EP du groupe. Le single a été rendu disponible via le propre label du groupe 361 Degrés Records LLC et était le morceau vedette de cette année sur AEW‘s “Du sang et des tripes” au TNT.

NON-POINT a lancé son label indépendant 361 Degrés Records LLC en janvier de cette année. Ils ont filmé le processus de création du label et de création de nouvelles musiques dans une série documentaire intitulée “Un chemin vers l’indépendance” que l’on peut voir sur le groupe Youtube et site officiel.