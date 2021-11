NON-POINT a sorti le clip officiel de sa reprise de « Quand les colombes pleurent ». Le single a été initialement publié par LE PRINCE ET LA RÉVOLUTION en 1984 et a été l’un des singles à succès de l’album « Pluie mauve ».

Chanteur Elias Soriano dit: « Au fil des ans, nos fans ont toujours eu une romance tranquille avec les chansons que nous aimons reprendre. Étant donné que notre plus grande diffusion dans cette catégorie, notre reprise de Phil Collins‘s ‘Dans l’air ce soir’, était une suggestion d’un ami et fan du groupe, nous avons pensé qu’il était juste que tous nos fans aient la chance de jeter leur chapeau sur le ring cette fois. Ainsi, au milieu d’une pandémie mondiale, nous avons organisé un tournoi de vote de style parenthèse avec une liste de prétendants de METALLIQUE à DMX. Alors que les fans votaient pendant quelques semaines, c’était excitant de le voir passer de 16 chansons aux deux dernières, METALLIQUE‘s ‘Rien d’autre ne compte’ vs Prince‘s ‘Quand les colombes pleurent’. Quand ils ont choisi Prince, le vrai travail a commencé. Nous avons parcouru version après version. Nous savions que nous devions lui rendre justice de la plus grande manière possible en hommage à Prince et encore le faire NON-POINT. Je suis heureux de rapporter la réponse initiale parmi les rares personnes qui ont entendu, c’est excitant et nous attendons avec impatience que nos fans le chantent pour les années à venir. »

Dr Fink de LE PRINCE ET LA RÉVOLUTION a réagi en disant : « Je viens d’écouter ‘Colombes’ et j’ai trouvé ça génial ! NON-POINTla révision de ‘Quand les colombes pleurent’ par LE PRINCE ET LA RÉVOLUTION bascule comme un champion de torero tuant un taureau précieux ! »

En septembre, NON-POINT a reprogrammé un peu moins d’une douzaine de spectacles lors de sa tournée actuelle après que « plusieurs membres du groupe » ont été testés positifs pour COVID-19.

NON-POINT a tourné avec des artistes majeurs comme PERTURBÉ, PAPA GARDON, MUDVAYNE et SEVENDUST, pour n’en citer que quelques-uns. Ils ont également été présentés sur les principales scènes et sur les scènes de festivals emblématiques comme Onde sonore, Parc Rock Am, Bague Rock Am, Ozzfest, Rock sur la plage, Bienvenue à Rockville et beaucoup plus.

En juin, NON-POINT a sorti le clip de « Impitoyable », la chanson titre du prochain EP du groupe. Le single a été rendu disponible via le propre label du groupe 361 Degrés Records LLC et était le morceau vedette de cette année sur AEW‘s « Du sang et des tripes » au TNT.

NON-POINT a lancé son label indépendant 361 Degrés Records LLC en janvier de cette année. Ils ont filmé le processus de création du label et de création de nouvelles musiques dans une série documentaire intitulée « Un chemin vers l’indépendance » que l’on peut voir sur le groupe Youtube et site officiel.



