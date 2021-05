Nonpoint termine le travail sur un nouvel EP

Lors d’une récente apparition sur le podcast rock “The Itch”, NONPOINT le batteur Robb Rivera et guitariste Jason Zeilstra a révélé que le premier des trois prochains EP du groupe est terminé.

“Cet EP particulier est terminé,” Zeilstra mentionné. “Nous avons des chansons écrites et commencées et nous savons où nous allons avec elles [for the next EP]. Il suffit de mettre tous les morceaux dans le ragoût et de le remuer un peu. “

Le mois dernier, NONPOINT a débuté le premier single de l’EP, “Impitoyable”, la première piste originale à présenter Zeilstra, qui a rejoint le groupe fin 2019.

“On m’a toujours demandé d’être un participant à part entière à partir du moment où on m’a demandé de faire partie du groupe,” Zeilstra Raconté “La démangeaison”. “J’ai su Rasheed [Thomas, guitarist] depuis 20 ans, 10 ans avant [he joined] NONPOINT. Nos groupes ont joué ensemble. Et puis j’ai rencontré Adam [Woloszyn, bassist]. Et même notre manager Franc, il a réservé des clubs dans la région. Franc avait envoyé mon profil à Robb quand ils cherchaient quelqu’un, et Rasheed s’est porté garant de moi, et c’était juste une promenade de gâteau à partir de là. “

Pendant la conversation, Rivera a également discuté de l’origine de NONPOINTla chanson la plus connue de Phil Collinsde “Dans l’air ce soir”.

“Nous étions en tournée sur le ‘Développement’ album, et notre vieille technologie de batterie Scott vient de laisser échapper ça: “ Vous devriez faire ‘Dans l’air ce soir’ par Phil Collins». Et nous n’y avons pas vraiment pensé. Quand nous sommes allés au studio pour faire ‘Recul’, qui est venu, et nous lui avons donné un coup de couteau. Et la première version que nous avons faite, nous l’avons jouée exactement comme elle est, et c’était, comme, «Cela ne fonctionne pas». Donc, ce que vous entendez est la cinquième version de cette chanson. C’est une piste emblématique, mec. Et la seule chose que nous avons utilisée dans la chanson était la mélodie réelle et ce remplissage de batterie. Ken [MacMillan, former NONPOINT bassist], le lendemain, il est venu avec le [imitates bass intro] et j’ai commencé à jouer du djembé et nous l’avons construit à partir de là. Cette chanson a été une bénédiction totale pour nous… Merci, Phil, d’ailleurs. [Laughs] Merci pour la chanson. “

“Impitoyable” a été rendu disponible via NONPOINTpropre label 361 Degrees Records LLC et était la chanson vedette de cette année sur AEWde “Sang et tripes” au TNT.

NONPOINT a lancé son label indépendant 361 Degrees Records LLC en janvier de cette année. Ils ont filmé le processus de création du label et de création de nouvelles musiques dans une série documentaire intitulée “Un chemin vers l’indépendance” qui peut être vu sur le groupe Youtube et site Web officiel.

“La démangeaison” est une émission de radio et un podcast rock de Saint-Louis. Il a été fondé en 2004 et est produit et hébergé par Dan Cardosi, KC Adams et Aaron Brummet.

Crédit photo: Francesca Ludikar



