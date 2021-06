Nonpoint voulait emprunter une “route plus dangereuse” avec le single “Ruthless”

NON-POINT chanteur Elias Soriano a parlé à la station de radio rock de Reno Roche 104,5 sur l’inspiration musicale et lyrique pour “Impitoyable”, la chanson titre récemment sortie du prochain EP du groupe. Le single a été rendu disponible via le propre label du groupe 361 Degrés Records LLC et était le morceau vedette de cette année sur AEW‘s “Du sang et des tripes” au TNT.

Soriano dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Quand nous sommes sortis de [2018’s] ‘X’ [album], nous nous sommes assis avec notre producteur, Fred Archambault, et nous avons eu des conversations très approfondies sur la direction que nous voulions prendre pour notre prochain travail. Et il a eu l’impression, ce que nous avons entendu de la part de beaucoup de nos fans et de beaucoup de nos pairs, qu’il existe une voie plus dangereuse que nous pouvons emprunter. Et la sécurité n’était pas vraiment ce que nous devrions viser. Et en ce moment, nous sommes très – nous inventons le terme « musique irresponsable ».”

Il a poursuivi: “C’est vraiment un disque amusant. Nous savons que nos fans y réagissent bien. Le AEW les fans ont réagi de manière incroyable au cours des deux dernières semaines dans la promo pour ‘Du sang et des tripes’, qu’un cri à tout ce camp – un groupe de personnes incroyable. Le côté administratif est un si bon camp, AEW. Mais maintenant, nos fans ont vraiment appuyé sur le gaz, et nous remarquons avec la réaction et le voyons en ligne que les choses sont définitivement prêtes à partir. »

NON-POINT a lancé son label indépendant 361 Degrés Records LLC en janvier de cette année. Ils ont filmé le processus de création du label et de création de nouvelles musiques dans une série documentaire intitulée “Un chemin vers l’indépendance” que l’on peut voir sur le groupe Youtube et site officiel.

NON-POINTles chansons de “La balle avec un nom”, “En vie et en pleine forme”, “Dans l’air ce soir”, “Cercles”, “Vos signes”, “Tout le monde à terre” et bien d’autres ont été présentés dans des bandes-annonces, des films à succès, à la télévision, des jeux vidéo emblématiques, ainsi que dans des émissions de NFL, NBA, MLB, LNH, WWF.

NON-POINT a tourné avec des artistes majeurs comme PERTURBÉ, PAPA GARDON, MUDVAYNE et SEVENDUST, pour n’en citer que quelques-uns. Ils ont également été présentés sur les principales scènes et sur les scènes de festivals emblématiques comme Onde sonore, Parc Rock Am, Bague Rock Am, Ozzfest, Rock sur la plage, Bienvenue à Rockville et beaucoup plus.

NON-POINT est:

Elias Soriano (voix principale)



Robb Rivera (tambours)



Rashed Thomas (guitare, choeurs)



Adam Woloszyn (basse)



Jason Zeilstra (guitare principale)

Crédit photo: Francesca Ludikar



