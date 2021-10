Norah Jones annonce le tout premier album de vacances « I Dream Of Christmas »

Norah Jones a annoncé la libération de son premier album de vacances, I Dream Of Christmas, qui arrivera en octobre.

La chanteuse, auteur-compositeur et pianiste neuf fois lauréate d’un Grammy a enregistré une collection de reprises de classiques de la saison aux côtés de ses propres chansons originales sur le thème de Noël. Les couvertures présentées sur l’album incluent “White Christmas”, “Winter Wonderland” et “Run Rudolph Run”.

I Dream Of Christmas sortira le 15 octobre via Blue Note Records et sera disponible en vinyle, CD et téléchargement numérique. Le premier morceau du disque, “Christmas Calling (Jolly Jones)” est disponible en streaming et en téléchargement maintenant.

“J’ai toujours aimé la musique de Noël mais je n’avais jamais eu l’envie de faire un album de vacances jusqu’à maintenant”, a déclaré Jones. « L’année dernière, je me suis retrouvé à écouter James Brown‘s Funky Christmas et ElvisL’Album de Noël du dimanche pendant le confinement pour un sentiment de confort. En janvier 2021, j’ai commencé à penser à faire mon propre album de Noël. Cela m’a donné quelque chose d’amusant sur lequel travailler et que j’attends avec impatience.

« Quand j’essayais de déterminer la direction à prendre, les chansons originales ont commencé à apparaître dans ma tête. Ils essayaient tous de trouver les joies de Noël, d’attraper cette étincelle, ce sentiment d’amour et d’inclusion dont je rêvais pendant le reste de l’année. Ensuite, il y a tous les classiques qui ont cette nostalgie particulière qui peut vous frapper, peu importe qui ou où vous êtes dans la vie. C’était difficile à affiner, mais j’ai choisi des classiques préférés que je savais pouvoir m’approprier. »

Sur I Dream Of Christmas, Jones a travaillé avec le producteur Leon Michels (Aloe Blacc, Hanni el Khatib), qui a co-écrit certaines des chansons originales et a contribué au saxophone, flûte, percussions et plus encore. Il comprend également les musiciens Brian Blade (batterie), Tony Scherr et Nick Movshon (basse), Russ Pahl (guitare en acier à pédale), Marika Hughes (violoncelle), Dave Guy (trompette) et Raymond Mason (trombone).

I Dream Of Christmas sortira le 15 octobre. Précommandez-le ici et consultez la liste des chansons ci-dessous.

1. Appel de Noël (Jolly Jones)

2. Noël ne soyez pas en retard

3. Lueur de Noël

4. Noël blanc

5. Noël

6. Noël bleu

7. C’est seulement Noël une fois par an

8. Vous n’êtes pas seul

9. Pays des merveilles d’hiver

10. Des vacances avec vous

11. Courir Rudolph Courir

12. Le temps de Noël est arrivé

13. Que faites-vous le réveillon du Nouvel An ?