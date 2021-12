Norah Jones jouera de la musique de vacances au sommet de l’Empire State Building

Blue Note Records a annoncé « Norah Jones : je rêve de noël Live At The Empire State Building (présenté par Citi) », un événement spécial en direct qui mettra en vedette le chanteur, auteur-compositeur et pianiste neuf fois lauréat d’un GRAMMY Norah Jones interprétant un ensemble de musique de vacances au sommet du gratte-ciel emblématique de New York.

L’événement célèbre la sortie du nouvel album de Norah I Dream Of Christmas et peut être diffusé dans le monde entier sur sa chaîne YouTube ce jeudi 9 décembre à 16h30 HNE.

Une version numérique de luxe étendue de I Dream Of Christmas vient également de sortir, qui comprend trois morceaux supplémentaires, dont la nouvelle chanson originale de Norah « I Dream Of Christmas », le spirituel « The Last Month Of The Year » et le classique des fêtes « I Je serai à la maison pour Noël.

La version de Norah de « The Christmas Waltz » est également disponible exclusivement sur Amazon Music dans le cadre de leur série Amazon Originals. L’album est une collection délicieuse et réconfortante de favoris saisonniers intemporels et de nouveaux originaux touchants qui explorent les émotions compliquées de notre époque et nos espoirs que cette saison des fêtes sera pleine de joie et de convivialité.

« J’ai toujours aimé la musique de Noël mais je n’avais jamais eu l’envie de faire un album de vacances jusqu’à maintenant », a déclaré Jones dans un communiqué. «L’année dernière, je me suis retrouvé à écouter Funky Christmas de James Brown et l’album de Noël d’Elvis le dimanche pendant le verrouillage pour un sentiment de confort. En janvier 2021, j’ai commencé à penser à faire mon propre album de Noël. Cela m’a donné quelque chose d’amusant sur lequel travailler et que j’attends avec impatience.

Liste des chansons de I Dream Of Christmas (Deluxe) :

Appel de Noël (Jolly Jones) (Norah Jones)

Noël ne sois pas en retard (Ross Bagdasarian)

Lueur de Noël (Norah Jones)

Noël blanc (Irving Berlin)

Noël (Norah Jones/Leon Michels)

Noël bleu (Billy Hayes/Jay W. Johnson)

C’est seulement Noël une fois par an (Norah Jones)

Tu n’es pas seul (Norah Jones/Leon Michels)

Winter Wonderland (Richard B. Smith/Felix Bernard)

Des vacances avec toi (Norah Jones)

Run Rudolph Run (Johnny Marks/Marvin Brodie)

Le temps de Noël est arrivé (Lee Mendelson/Vince Guaraldi)

Que faites-vous le réveillon du nouvel an? (Franck Loesser)

Je rêve de Noël (Norah Jones/Leon Michels)

Dernier mois de l’année (Vera Hall/Ruby Pickens Tartt/Alan Lomax)

Je serai à la maison pour Noël (Walter Kent/Kim Gannon/Buck Ram)