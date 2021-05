Norah Jones Livestream Performance de Pick Me Up The Floor

Norah Jones a annoncé une performance spéciale en direct de son album acclamé de 2020 Pick Me Up Off The Floor, qui sera diffusé le samedi 12 juin à l’occasion du premier anniversaire de la sortie de l’album. Les billets sont en vente maintenant à norahjones.veeps.com. Une partie des recettes de la diffusion en direct ira à Nation de l’équipage pour aider à soutenir les équipes de tournées et de sites dont les moyens de subsistance ont été perturbés par la pandémie de COVID-19.

Lorsque les plans de tournée 2020 de Jones ont été annulés en raison de la pandémie, elle s’est plutôt connectée avec les fans grâce à ses performances en solo hebdomadaires bien-aimées sur sa page Facebook («Norah Jones’s Extraordinary At-Home Concerts» – The New Yorker). Maintenant, pour la première fois, le chanteur, auteur-compositeur et pianiste présentera des performances de groupe complet de chansons de Pick Me Up Off The Floor comme «I’m Alive», «Flame Twin», «Hurts To Be Alone» et «To Live »Avec Brian Blade à la batterie, Tony Scherr à la basse et Mazz Swift au violon. Le spectacle sera dirigé par le célèbre photographe Danny Clinch de l’Irving Plaza à New York.

Jones dit: “Comme je n’ai pas pu tourner derrière la sortie de Pick Me Up Off The Floor l’année dernière, je suis ravi de jouer enfin les chansons en live avec un groupe de tueur pour le premier anniversaire de l’album!”

Né de la série de singles de Jones, Pick Me Up Off The Floor était une collection de chansons qui parlaient profondément du moment avec des paroles qui affrontaient la perte et offraient de l’espoir, évoquant une humeur lourde qui s’est penchée dans l’obscurité avant de finalement trouver la lumière. Mettant en vedette des collaborateurs tels que Jeff Tweedy et Brian Blade, l’album a brouillé les couleurs sonores de l’Americana, de la soul, du blues et du jazz, magnifiquement maintenues par le groove sournois de ses trios avec piano.

«Un travail pour et de son temps, et peut-être la panacée parfaite», a écrit PASTE. «Laissez Norah Jones vous rassurer comme personne d’autre ne le peut. Rolling Stone a décrit l’album comme «un réconfort dans les moments difficiles», tandis que MOJO l’a qualifié de «régal de transport». Le New York Times a également fait l’éloge de l’écriture touchante de Jones: «plus de deux crochets – chantés dans son célèbre soupir de rose poussiéreux – qui reposent doucement sur l’oreille, puis se tortillent dans votre tête.