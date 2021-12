Norah Jones partage une performance exclusive de l’Empire State Building

Pour célébrer le temps des Fêtes, Norah Jones a récemment frappé le célèbre pont de l’Observatoire de l’Empire State Building pour une performance en direct. Pendant le set, elle a interprété une poignée de morceaux de son nouvel album de vacances, I Dream Of Christmas, qui est sorti en octobre.

Le set live de Jones comprenait cinq chansons, comme une reprise de « Christmas In My Soul », « Run Run Rudolph » et « Blue Christmas » de Laura Nyro. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

D’autres représentations sont également à venir à l’Empire State Building. Il y a quelques jours, iHeartMedia et l’Empire State Building ont annoncé qu’Ed Sheeran, qui a récemment sorti une nouvelle chanson de vacances, « Merry Christmas », avec Elton John, ferait un set de cinq chansons et une interview du haut de la tour le 20 décembre.

Une version numérique de luxe étendue de I Dream Of Christmas vient également de sortir, qui comprend trois morceaux supplémentaires, dont la nouvelle chanson originale de Norah « I Dream Of Christmas », le spirituel « The Last Month Of The Year » et le classique des fêtes « I’ll Be Home For Christmas ».

La version de Jones de « The Christmas Waltz » est également disponible exclusivement sur Amazon Music dans le cadre de leur série Amazon Originals. L’album est une collection délicieuse et réconfortante de favoris saisonniers intemporels et de nouveaux originaux touchants qui explorent les émotions compliquées de notre époque et nos espoirs que cette saison des fêtes sera pleine de joie et de convivialité.

« J’ai toujours aimé la musique de Noël mais je n’avais jamais eu l’envie de faire un album de vacances jusqu’à maintenant », a déclaré Jones dans un communiqué. «L’année dernière, je me suis retrouvé à écouter Funky Christmas de James Brown et l’album de Noël d’Elvis le dimanche pendant le verrouillage pour un sentiment de confort. En janvier 2021, j’ai commencé à penser à faire mon propre album de Noël. Cela m’a donné quelque chose d’amusant sur lequel travailler et que j’attends avec impatience.

Achetez ou diffusez l’édition de luxe de I Dream Of Christmas de Norah Jones.