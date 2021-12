Norah Jones présente une nouvelle vidéo joyeuse pour I Dream Of Christmas

Norah Jones a créé une nouvelle vidéo festive pour « I Dream Of Christmas », qui est disponible pour regarder maintenant exclusivement sur Facebook.

La vidéo a été réalisée par Dano Cerny et présente des camées de nombreuses personnalités, dont Gleb Savchenko, Scott Tweedie, Emma Brooks McAllister et Courtney Mawhorr. La chanson est la chanson titre de son tout premier album de vacances I Dream Of Christmas, qui est maintenant disponible dans une version numérique de luxe étendue avec 3 pistes supplémentaires.

Jones a été annoncé dans le cadre de la programmation de stars pour le spécial vacances « Dans Performance at the White House: Spirit of the Season, » qui sera diffusé le 21 décembre sur PBS animé par Jennifer Garner et avec des remarques du président Joseph R. Biden et du Dr Jill Biden.

Norah interprétera également des chansons du nouvel album lors des prochaines apparitions télévisées sur NBC The Today Show (15 décembre), CBS Saturday Morning (18 décembre) et « Disney Parks Magical Christmas Parade » d’ABC (25 décembre).

Le chanteur a rendu hommage à Joni Mitchell avec un mélange de chansons du légendaire auteur-compositeur-interprète dans le cadre des Kennedy Center Honors, diffusé le 22 décembre sur CBS. La semaine dernière, l’événement en direct ‘Norah Jones: I Dream Of Christmas Live At The Empire State Building (présenté par Citi)’ l’a trouvée en train d’interpréter un ensemble de musique de vacances de l’observatoire du bâtiment le plus célèbre du monde.

Norah Jones est une voix constante de chaleur et de réconfort depuis près de 20 ans depuis que son premier album confortable de 2002, Come Away With Me, est devenu un compagnon musical familier pour des millions de personnes à travers le monde. Avec I Dream Of Christmas, le chanteur, auteur-compositeur et pianiste 9 fois lauréat d’un Grammy propose une collection délicieuse et réconfortante de favoris saisonniers intemporels et de nouveaux originaux touchants qui explorent les émotions compliquées de notre époque et nos espoirs que cette saison des fêtes sera plein de joie et de convivialité.

Achetez ou diffusez l’édition étendue de I Dream Of Christmas.