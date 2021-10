Norah O’Donnell risque de perdre sa place d’ancre à ‘CBS Evening News’

Norah O’Donnell risque de perdre la première place de « CBS Evening News », alors que les dirigeants du géant de la radiodiffusion recherchent tranquillement son remplaçant au milieu d’audiences en baisse, a appris The Post.

La présentatrice de presse de 47 ans – qui s’est frayé un chemin dans la fente du soir en 2019 alors qu’elle fuyait une relation prétendument tendue avec la co-animatrice Gayle King sur « CBS This Morning » – est désormais vulnérable aux compteurs de haricots du réseau comme ses notes sont restés obstinément bloqués à la troisième place, selon des sources proches de la situation.

Les initiés ont également souligné le gros salaire d’O’Donnell, qui est de l’ordre de 8 millions de dollars par an et un contrat de trois ans qui devrait expirer au printemps prochain. Elle est confrontée à un possible déchaînement après que CBS a déboursé des millions pour déplacer la diffusion du soir à Washington, DC, de New York pour accueillir O’Donnell et son mari, le chef Geoff Tracy, et leurs trois enfants.

En effet, des sources ont déclaré que le nouveau coprésident Neeraj Khemlani – un ancien cadre de Hearst qui, avec l’ancienne directrice d’ABC Wendy McMahon a été choisi ce printemps pour remplacer Susan Zirinsky à la tête de CBS News – envisage non seulement de remplacer O’Donnell, mais aussi ramener « CBS Evening News » à New York.

Khemlani a nié un éventuel déménagement ou un remaniement de l’ancre, déclarant à The Post: « Il n’est pas prévu de déplacer l’Evening News de Washington. La présence de Norah à Washington a élevé la couverture de CBS Evening News sur tous les fronts – politique, dernières nouvelles, aux grandes interviews y compris la secrétaire au Trésor Janet Yellen la semaine dernière. Ses reportages sur les violences militaires et domestiques ont remporté des prix et ont changé les politiques à Washington. Et en plus de faire les gros titres, le programme gagne des parts d’audience. «

Mais dans les coulisses, The Post a appris que Khemlani avait embauché des consultants en gestion pour trouver des moyens de réduire les graisses alors que la société mère ViacomCBS continue de digérer la fusion de 2019 de CBS et Viacom, et potentiellement rendre la société plus attrayante pour une vente, ont déclaré les sources. .

« Neeraj est accusé de réduire les coûts et d’augmenter les bénéfices et il ne comprend pas pourquoi le ‘Evening News’ est à Washington », a déclaré un initié au Post.

Avec des rumeurs d’un remaniement majeur tourbillonnant, Khemlani – qui avec McMahon a officiellement pris les rênes de Zirinsky en août – s’est arrêté par le bureau de DC il y a deux semaines et demie. Mais des initiés ont déclaré que la visite avait fini par être plus une « rencontre et un accueil » qu’un état de l’union. Le nouveau patron n’a pas évoqué de mouvement potentiel pour le « Evening News » – et aucun membre du personnel n’a osé poser de questions sur l’avenir d’O’Donnell en tant que présentateur, ont déclaré les sources.

« Je ne vois pas un monde dans lequel Norah O’Donnell ancre le spectacle de DC », a déclaré un initié. « Le réseau doit absolument baisser son salaire – le réduire de moitié ou mettre quelqu’un qui coûte moins cher. »

Cette image publiée par CBS montre Norah O’Donnell, animatrice du nouveau « CBS Evening News with Norah O’Donnell ». S News apporte des changements avec son journal télévisé du soir, et le premier a lieu le lundi 15 juillet 2019, lorsque Norah O’Donnell prend la relève en tant que présentatrice. La seconde survient à l’automne, lorsque le réseau retire des participations de son siège social de New York et emménage dans un nouveau studio à Washington. (Michele Crowe/CBS via AP)

Des sources spéculent que Khemlani pourrait réduire le salaire d’O’Donnell alors qu’il la pousse hors de la chaise du présentateur et lui donne un rôle plus important qu’elle ne l’a déjà fait dans « 60 minutes ». Cela refléterait le livre de jeu de CBS pour le correspondant de « 60 Minutes » Scott Pelley, qui a animé « CBS Evening News » jusqu’en 2017.

Des sources ont déclaré à The Post que le comportement de diva d’O’Donnell ne manquerait pas dans les couloirs du réseau. Ils ont déclaré qu’elle continuait d’être impolie envers le personnel de la coiffure, du maquillage et de la garde-robe – malgré des années de plaintes selon lesquelles elle était « source de division » et « toxique » avec ses collègues. Elle a également exigé de nouveaux fils de créateurs tout au long de la pandémie, une décision qui a mal tourné, alors qu’elle rend compte des décès dus à COVID, des bouleversements politiques et du chômage.

C’est un gâchis que Khemlani a hérité de Zirinsky, qui, il y a trois ans, a choisi O’Donnell pour présenter les « Nightly News » de « CBS This Morning » (rebaptisé depuis « CBS Mornings »). À l’époque, des sources ont déclaré au Post que cette décision était intervenue au milieu des frictions entre O’Donnell et Gayle King, qui ne signerait pas son contrat sans un changement d’ancre.

Zirinsky, qui a nié à l’époque que la décision d’O’Donnell avait quelque chose à voir avec King, « pensait qu’elle pouvait contrôler » l’ego d’O’Donnell, mais elle ne pouvait pas, selon une source proche du réseau de télévision.

« Personne n’a écouté Zirinsky », a déclaré la source.

Les initiés disent qu’O’Donnell avait fait pression pour renverser Jeff Glor, alors présentateur de « CBS Evening News », convaincant Zirinsky de la placer au premier rang et de déménager cher à Washington DC. CBS a investi des millions de dollars dans le déménagement, donnant à l’émission une refonte et une nouvelle chanson thème, avec l’espoir encore non réalisé qu’elle la sortirait de la troisième place.

En effet, certains prétendent que la présidence de Zirinsky a été « écourtée » parce qu’elle a attelé son chariot à O’Donnell. Une source a cité le fait qu’O’Donnell a été nommé rédacteur en chef, un titre estimé détenu par la légende de l’information Walter Cronkite qui avait été retiré une fois que Pelley a été évincé du bureau du présentateur.

« Pourquoi Zirinsky a-t-il donné à O’Donnell le titre de rédacteur en chef ? » a demandé une source. « Si cela fonctionnait, les gens auraient pensé que Zirinsky était un génie. Mais ce n’est pas le cas. »

Alors que Zirinsky avait présenté le nouveau « Evening News » comme un endroit pour un journalisme d’investigation fort, cela n’a pas fonctionné parce que « Norah O’Donnell n’en voulait pas », a déclaré une source. Lorsque des histoires d’enquête originales qui intéressent O’Donnell sont diffusées, elle est généralement la correspondante présentant l’article, a déclaré la source. Si O’Donnell n’est pas au centre de l’attention, les segments ont tendance à être abattus par l’ancre, a ajouté la source.

D’autres pensent que le passage de Zirinsky a été bref simplement parce qu’elle « n’a eu aucune victoire » et que le flop « Evening News » d’O’Donnell en est simplement emblématique. Une autre personne bien informée a déclaré que la raison pour laquelle l’effort avait échoué est que O’Donnell n’avait rien apporté de nouveau au rôle.

« Elle est une version féminine d’une ancre dépassée », a déclaré l’initié. « Sa nomination était un exemple du pire type de changement. C’était une question d’optique. »

Le retour des « Evening News » à New York pourrait être bon marché, car le réseau dispose d’un espace de diffusion et d’un personnel plus important. Une source a noté qu’il serait facile de trouver quelqu’un comme Tony Dokoupil, co-animateur de 40 ans au visage frais, pour le concert, qui gagne environ 2 millions de dollars.

Le CBS Building, siège de CBS, a été construit en 1964 et conçu par l’architecte Eero Saarinen qui voulait construire « le gratte-ciel le plus simple de New York. (Photo de James Leynse/Corbis via .)

CBS pourrait également recruter ailleurs. Le contrat de Brian Williams de MSNBC est en cours cette année, mais des sources affirment que son salaire, qui aurait dépassé les 10 millions de dollars, est trop élevé pour CBS. D’autres candidats qui ont été évoqués incluent le correspondant de « 60 Minutes » Bill Whitaker et le co-présentateur de « Today » Craig Melvin, selon un rapport d’Insider le mois dernier.

« Nous avons déjà clairement indiqué qu’aucune de ces personnes répertoriées en dehors de CBS n’occupe des postes de présentateur ici et Bill Whitaker et Tony Dokoupil ont déjà les meilleurs emplois à la télévision », a déclaré une porte-parole de CBS.

« CBS Evening News peut avoir une réputation sans dépenser une tonne d’argent », a déclaré une personne connaissant la pensée du réseau.

« Ils veulent absolument que Norah sorte mais n’ont aucune idée de comment la remplacer », a déclaré une source bien placée, qui a noté que son contrat de trois ans se terminait ce printemps.

La source a expliqué que bien que le « Evening News » soit prestigieux, il ne rapporte pas le genre d’argent que « CBS Mornings » fait, donc le réseau ne ressent pas le besoin de débourser beaucoup d’argent.

« CBS n’a pas besoin de payer 8 millions de dollars à quelqu’un pour être à la troisième place », a déclaré une source, faisant référence au chèque de paie d’O’Donnell. « Je ne vois pas Norah vouloir quitter sa famille à Washington. »

Bien que les cotes d’écoute soient en baisse dans tous les domaines, l’émission d’O’Donnell continue de fermer la marche. Avec 5,9 millions de téléspectateurs au total pour la saison 2019-2020, il suivait « ABC World News Tonight avec David Muir » avec 9,4 millions de téléspectateurs au total et « NBC Nightly News avec Lester Holt » avec 8,3 millions, selon Nielsen.

O’Donnell a dirigé la moitié de la saison 2018-2019, en légère hausse avec 5,8 millions de téléspectateurs au total, mais en baisse par rapport à la saison 2017-2018 sous Glor, qui a attiré 6,2 millions de téléspectateurs.

NEW YORK – 28 OCTOBRE: CBS Evening News avec Norah O’Donnell diffusant en direct de Times Square avec une couverture d’Election2020. (Photo d’Adam Verdugo/CBS via .)

Bien qu’O’Donnell ait remporté quelques notes, elle perd également le très important groupe démographique des 25 à 54 ans. Au cours de la saison la plus récente, « CBS Evening News » a enregistré une baisse de près de 15% de ces téléspectateurs, à 1,1 million, par rapport à la saison 2017-2018 animée par Glor.

Néanmoins, un initié a déclaré que trouver le prochain présentateur des « Evening News » n’était pas la priorité absolue du réseau en ce moment. La priorité est Gayle King, qui est actuellement dans la « grosse » négociation du contrat, a précisé la source. La star de King s’est illustrée ces dernières années pour ses interviews animées avec R.Kelly, les Obama, « SoHo Karen » Miya Ponsetto et Oprah Winfrey, le lendemain de sa rencontre avec le prince Harry et Meghan Markle.

Selon certaines rumeurs, King envisage de déménager sur la côte ouest pour se rapprocher de sa petite-fille, née le mois dernier. CBS est en pourparlers pour donner à King un nouveau contrat qui pourrait inclure une émission basée à Los Angeles et un rôle dans la création de contenu pour son service de streaming, Paramount+, a déclaré une source à The Post. Mais on ne sait pas si King souhaite rester dans le réseau.

« Gayle n’a pas besoin de travailler », a déclaré une source. « Voyons ce qu’elle veut faire.

Si King part, Khemlani pourrait la remplacer par Padma Lakshmi, hôte de « Top Chef », que, selon Insider, il a récemment approchée. Cela signifierait probablement que Dokoupil irait à « Evening News », a déclaré une source au Post, notant que « CBS Mornings », qui est à la dernière place dans les évaluations de l’émission du matin, a besoin d’un autre remaniement majeur, après avoir récemment déménagé des studios et ajouté des co -l’ancre Nate Burleson.

« Tout le monde attend de voir ce que fait Gayle. Elle est devenue le visage du réseau », a déclaré la source, avant de se tourner vers O’Donnell. « Nous voyons tous l’écriture sur le mur. »