Norbert Haug espère que Mick Schumacher « a frappé la table » lors du débriefing de Haas

Norbert Haug pense que Mick Schumacher avait parfaitement le droit d’être en colère contre Nikita Mazepin pour leur dispute sur la ligne d’arrivée du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Et l’ancien patron de Mercedes motorsport espère que son compatriote allemand a exprimé son mécontentement en tapant sur la table lors du débriefing de l’équipe.

Dans la dernière ligne droite à Bakou, après que le peloton ait été rassemblé pour un sprint de deux tours à la suite d’un arrêt au drapeau rouge, Schumacher a dépassé son coéquipier Haas pour s’emparer de la 13e position – son meilleur résultat en F1.

Mais ce faisant, l’Allemand se retrouve coincé au plus près du mur par Mazepin, qui semble virer sur sa droite et resserrer l’espace dans lequel Schumacher doit le dépasser.

Schumacher a fait un geste de colère envers le pilote né à Moscou et a immédiatement exprimé sa rage à la radio de l’équipe, en disant : « Qu’est-ce que c’était que ça, honnêtement ? Sérieusement, veut-il nous tuer ?

L’oncle du jeune homme de 22 ans, Ralf, six fois vainqueur d’une course de F1, a déclaré que l’action de Mazepin était “mettant sa vie en danger” et a demandé qu’il soit puni par la FIA.

Le directeur de course Michael Masi a admis que l’incident avait été négligé au milieu des deux derniers tours effrénés, mais a déclaré qu’il pourrait être réexaminé pour voir si Mazepin avait une affaire à répondre.

Moment de fermeture entre les pilotes @HaasF1Team ! 👀 “Évidemment, il y avait une situation dans la ligne droite, tout s’est réglé, et nous avons purgé l’air”, explique Guenther Steiner.#SkyF1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/Ju3RiwcQD9 – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 7 juin 2021

Haug, quant à lui, qui a travaillé avec le père de Schumacher, Michael, pendant leur temps ensemble chez Mercedes entre 2010 et 2012, espère qu’en “nettoyant l’air”, ce que le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré après la course, le champion en titre de F2 a posé en bas de la loi.

“Mick est un camarade très équilibré”, a déclaré Haug à Sky Germany, faisant référence à la nature placide habituelle du conducteur. «Quand il devient bruyant, il a des raisons de le faire.

“Et pour cela, il devrait devenir très, très, très fort et taper sur la table lors du débriefing.”

Il a également été rapporté que Schumacher jnr a promis à ses mécaniciens une caisse de bière pour reconstruire sa voiture après son accident des essais libres du Grand Prix de Monaco, ce qui l’a obligé à s’absenter des qualifications.

Juste à la fin du FP3, il a écrasé le VF-21 dans le mur en sortant de la place du Casino et les dégâts étaient trop importants pour être réparés en deux heures, laissant Mick partir du fond de la grille avant de terminer la course en 18e.

Mais il est peu probable que la récompense soit livrée avant le double titre au Red Bull Ring fin juin/début juillet.

« Après la course à Monaco, les gars étaient déjà partis. Je me rattraperai en Autriche », a déclaré Schumacher selon Auto Motor und Sport.

