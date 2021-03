nord de londres cherche propriétaire

14 mars 2021 à 08:00 CET



Accident de train dans le nord de Londres. Arsenal de Mikel Arteta accueille Tottenham de Jose Mourinho à un moment où les deux essaient de rediriger leur chemin dans un premier ministre où ils sont hypothéqués par leurs ralentissements passés. La situation actuelle est loin de là et le bon moment des «artilleurs» et des «éperons» ne peut que laisser un gagnant.

Regardez les Champions Tottenham alors que l’objectif d’Arsenal se limite à entrer en Europe. Ceux de Mou ont un invité surprise dans cette dernière partie du parcours. La résurrection de Gareth Bale, avec six buts lors des sept derniers matchs, l’a contraint à faire un trou dans le onze et à être le grand atout offensif aux côtés du duo vedette Kane-Son.

De son côté, celui qui commence à sortir sa jambe à Arsenal est Martin Odegaard. Il a lancé son compte de score jeudi dernier contre l’Olympiacos et il a de plus en plus de poids dans le jeu des hommes d’Arteta. L’entraîneur du Gipuzkoan ainsi que son homologue portugais ont leurs modèles 100% disponibles, avec le seul doute de Le Celso du côté des visiteurs.

Après être parti leurs playoffs sur la bonne voie Huitièmes de finale en Ligue Europa, il est temps de montrer qui règne dans la capitale anglaise.

Alignements probables:

Arsenal: Enregistrer; Bellerin, David Luiz, Pablo Marí, Tierney; Xhaka, Thomas Partey; Saka, Odegaard, Pépé; Aubameyang.

Tottenham: Lloris; Doherty, Davinson Sanchez, Alderweireld, Reguilón; Höjbjerg, Ndombele; Bale, Lucas, fils; Kane.

Arbitre: Michael Oliver.

Temps: 17h30