Nord-Est – Embuscade des fusils d’Assam : tout ce que vous devez savoir

Par LT COL MANOJ K CHANNAN,

Le samedi matin, une embuscade a été menée de manière ignoble, à environ 50 kilomètres de Churachandpur dans le sud du Manipur. Dans cette attaque, le commandant de 46 fusiliers d’Assam, le colonel Viplav Tripathi, sa femme Mme Anuja Tripathi et leur fils de 6 ans Abeer Tripathi et 3 autres grades ont perdu la vie.

Le meurtre de la dame et d’un jeune enfant est indigne du groupe d’insurgés responsable. Cela ne leur donnera pas le soutien populaire si essentiel que ces groupes recherchent.

Manipur abrite un grand nombre de groupes militants qui opèrent dans leurs zones de domination. L’APL est le groupe le plus important et est l’un des groupes suspects parmi d’autres.

La Zomi Chief’s Association, un groupe dominant opérant dans la région, a rapidement publié une déclaration condamnant l’attaque, dans une déclaration signée par son président et son secrétaire général.

Un leader Kuki identifié comme Letingthang Haokip, commandant en chef du Front démocratique socialiste proscrit du Kukiland, a été tué lors d’un violent affrontement à 1 heure du matin le 12 novembre lors d’une opération conjointe de 46 fusiliers d’Assam et de la police de Manipur.

Ce groupe Kuki n’est pas signataire de la suspension des opérations avec le gouvernement indien.

Assam Rifles est déployé dans le nord-est dans des régions éloignées, car une organisation compte de nombreux habitants dans ses rangs. Comme politiques, les familles sont autorisées.

Conformément aux SOP, le commandant doit visiter les bases d’opérations de la compagnie et passer du temps avec les troupes pour examiner les opérations en cours ainsi que pour examiner les questions administratives.

Mme Anuja Tripathi accompagnait son mari pour interagir avec les familles des troupes déployées dans la base opérationnelle de la compagnie.

Au cours de ces déplacements, le commandant est escorté par une équipe de réaction rapide (QRT) composée de 30 personnes, également appelées Ghataks et sélectionnées.

Le terrain est abondant avec des jungles denses et la route est une route à une seule voiture avec un trafic limité. Les déplacements sur la route sont limités aux forces de sécurité ou aux p véhicules du gouvernement civil. Ce mouvement est repris par des éléments hostiles qui surveillent étroitement les camps.

Essentiellement, l’initiative était avec le groupe terroriste car ils devaient avoir surveillé le mouvement vers l’extérieur du parti du commandant ; sachant qu’il doit revenir par le même chemin.

Dans de telles régions, la main-d’œuvre en tant que ressource est toujours limitée. Des troupes sont nécessaires pour la protection du périmètre du camp, des troupes en mission opérationnelle, des exigences administratives. Les troupes sont également tenues de suivre des cours d’instruction/des cadres pour se perfectionner ainsi que pour être promus à des grades supérieurs. Dernier point mais non le moindre, un congé bien mérité pour le repos et le radoub.

Selon toute probabilité, aucune ouverture de route n’a été entreprise car la zone était en sommeil au cours des derniers mois.

Les embuscades de cette nature ne sont pas une rencontre fortuite et doivent avoir été planifiées avec diligence en observant le schéma de mouvement et la routine suivie.

Quelle pourrait être la raison de cette embuscade ?

La frontière internationale avec le Myanmar est poreuse et il y a une libre circulation des habitants de chaque côté. Cela donne un accès facile aux activités illégales des groupes d’insurgés qui peuvent aller du trafic d’armes à la contrebande de drogues et de bois qui génèrent des flux de revenus pour ces groupes d’insurgés afin de soutenir leurs activités.

Cibler le commandant d’un bataillon de fusiliers d’Assam doit avoir été entrepris comme un meurtre par vengeance, sachant parfaitement qu’une forte riposte suivra.

Le premier tour est avec le groupe d’insurgés, le groupe d’insurgés sait que leur horloge tourne et qu’ils seront retrouvés et tués en temps voulu par les troupes de 46 Assam Rifles.

Ce meurtre a été condamné par le Premier ministre, le ministre de la Défense et le Premier ministre du Manipur. Cela transmet le message que les auteurs de cet acte ignoble seront traduits en justice sous peu.

Ce qui doit être fait?

Les dirigeants politiques et la bureaucratie doivent intensifier leurs efforts pour interagir avec les chefs tribaux et parvenir à un consensus entre tous pour instaurer la paix.

Depuis l’indépendance, les fusiliers d’Assam et l’armée indienne s’efforcent de créer un environnement pacifique pour le fonctionnement du gouvernement civil.

La corruption généralisée, le manque d’infrastructures, d’équipements de base ainsi que les forces hostiles à la paix et à la tranquillité dans la région maintiennent les flammes allumées pour parvenir à leurs fins.

La Chine et son emprise passée dans la région à travers le Myanmar pourraient bien attiser les flammes car elle maintient la pression sur l’armée indienne le long de la ligne de contrôle réel.

Comme cela a été mentionné dans le passé, un groupe de travail dédié doit fonctionner à partir des régions éloignées du nord-est et apporter un changement dans la vie de nos citoyens.

Cette région turbulente où le nombre de militants et d’armes dépasse probablement de loin le nombre au Cachemire reste négligée car elle tire très peu de distance politique au niveau du Centre ainsi qu’au niveau de l’État.

Cela doit être corrigé et des officiers qui sont familiers doivent être détachés dans la région pour combler le fossé et ramener la paix dans la région afin que la perte de vies précieuses prenne fin.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

