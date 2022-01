NordicTrack vous permet désormais de crier sur ses haltères intelligents

Les haltères intelligents ne sont pas nouveaux dans le fitness connecté, mais aujourd’hui, NordicTrack annonce une approche unique du produit. Les haltères réglables NordicTrack iSelect sont des poids à commande vocale qui fonctionnent avec Amazon Alexa. Au fur et à mesure, vous pouvez maintenant demander à Alexa d’ajuster le poids de vos haltères au lieu d’avoir à le faire vous-même.

Les haltères peuvent être réglés électroniquement entre cinq et 50 livres par incréments de cinq livres. Selon iFit, la société mère de NordicTrack, les haltères disposent d’un « sélecteur de poids motorisé » qui permet aux utilisateurs de modifier rapidement le poids de l’appareil. En ce qui concerne l’intégration Alexa, vous pouvez demander à l’assistant vocal de définir un poids spécifique, d’augmenter ou de diminuer le poids, ou de créer un poids prédéfini pour des exercices spécifiques. Vous pouvez créer des préréglages pour 15 mouvements d’haltères courants : flexions des biceps, presse au-dessus des épaules, augmentations latérales des épaules, augmentation des épaules avant, extension des triceps, rangée courbée, presse thoracique, squat, soulevé de terre, fente, fente latérale, coupe de bois, braguette thoracique , mouche inversée et rangée renégat.

Bien qu’un abonnement iFit ne soit pas requis pour utiliser les haltères, les poids sont fournis avec un abonnement familial gratuit d’un mois. Vous avez également besoin d’une connexion Wi-Fi 2,4 GHz, apparemment pour les mises à niveau du micrologiciel et d’autres fonctionnalités de support. Les haltères sont également livrés avec leur propre support, qui est équipé d’un support pour tablette afin que vous puissiez suivre les entraînements d’iFit ou de l’application de fitness de votre choix. Les haltères peuvent également être ajustés manuellement via un bouton.

Vous pouvez également régler les poids manuellement via un bouton.Image : iFit

À ce stade, vous vous demandez peut-être : à quoi servent les haltères à commande vocale ? Outre des raisons d’accessibilité, cela se résume à la vitesse. Si vous avez déjà suivi le cours de musculation d’une application de fitness, on ne vous donne souvent que 10 à 30 secondes entre les séries. De nombreux haltères réglables fonctionnent à l’aide d’un mécanisme à goupille pour attacher ou détacher des plaques supplémentaires, ce qui signifie que si vous vous précipitez, vous pouvez vous retrouver avec une plaque tombant au milieu de l’exercice. (Histoire vraie : au lieu d’appuyer sur pause, je me suis précipité tout en peaufinant mes haltères réglables et je me suis retrouvé avec une assiette de cinq livres qui m’a frappé au visage lors d’une pression sur la poitrine.) Vous devez également remettre les haltères sur le support à chaque fois pour ajouter ou enlever des assiettes.

Si les haltères peuvent réellement changer de poids rapidement et en toute sécurité, cela résoudrait l’un des plus gros problèmes des haltères réglables. Cependant, d’autres poids connectés font des promesses similaires avec des résultats mitigés. J’ai testé le kettlebell réglable intelligent de JaxJox, et bien que ce soit pratique, il a quand même fallu une seconde chaude pour que le mécanisme de verrouillage électronique sécurise les poids. Dans ce cas, vous devrez toujours faire face à Alexa pour comprendre vos commandes, une bonne connexion Wi-Fi et le bruit de fond de la classe que vous regardez.

À 429 $, ce sont les équipements de fitness connectés les moins chers, mais représentent toujours un investissement important pour la personne moyenne. Cela dit, les prix des haltères sont instables depuis le début de la pandémie en raison des pénuries et des retards d’expédition. En ce qui concerne les poids ajustables, les options avec une plage de poids similaire peuvent coûter de 200 $ à plus de 500 $. Un support d’haltères complet peut coûter quelques centaines ou des milliers de dollars – et peut prendre beaucoup plus de place que vous ne le souhaiteriez dans votre maison. Un autre facteur à garder à l’esprit est que vous avez besoin d’un appareil compatible Alexa pour utiliser les commandes vocales. Si vous n’en avez pas déjà un, c’est un autre achat à faire.

Nous devrons examiner les haltères réglables NordicTrack iSelect avant de pouvoir dire définitivement à quel point la fonction de commande vocale est utile. Mais si vous êtes impatient, les haltères sont disponibles à partir d’aujourd’hui dans la boutique Amazon de NordicTrack.