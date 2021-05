Nordine Oubaali, défendant le titre des super coqs (WBC) contre Nonito Donaire le 29 mai

CARSON, CALIFORNIE – Le Champion du Monde WBC Super Bantamweight Nordine oubaali et le futur intronisé du Hall of Fame Nonito Donaire ils se retrouveront enfin dans un combat pour le titre très attendu pour faire la une de l’action le samedi 29 mai en direct sur SHOWTIME® lors d’un événement Premier Boxing Champions de Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie.

SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING débutera à 22 h HE / 19 h HP et verra le puissant concurrent portoricain Subriel Matías participez à l’événement co-principal avec Batyr Jukembayev dans le cadre d’un combat d’élimination du titre IBF Junior Welterweight. Dans le combat d’ouverture de la nuit, le boxeur invaincu et membre de l’équipe américaine des Jeux olympiques de 2016 Gary Antuanne Russell orienté vers Jovanie Santiago dans un engagement ultra léger de 10 rounds.

“Oubaali et Donaire se préparent à s’affronter depuis au moins un an maintenant, alors vous pouvez imaginer que ces deux guerriers seront plus que prêts à laisser voler leurs poings une fois que la cloche sonnera le 29 mai”, a-t-il déclaré. Président de TGB Promotions. «Oubaali a prouvé qu’il était une puissance de poids coq et qu’il aura une chance d’atteindre un nouveau niveau s’il bat Nonito Donaire, qui a solidifié ses références au Temple de la renommée en ajoutant des citations notables à son CV au cours des dernières années. Cela devrait être une nuit passionnante de haut en bas avec deux combats précédents. “

Cet événement est promu par TGB Promotions. Les billets sont déjà en vente et peuvent être achetés en allant sur AXS.com. Dignity Health Sports Park sera ouvert aux fans à capacité limitée, et toutes les personnes présentes seront socialement éloignées et soumises aux réglementations sanitaires nationales et locales pour l’ensemble de l’événement.

Oubaali et Donaire devaient initialement se battre dans un Main Event SHOWTIME l’année dernière, mais l’attente est terminée et Oubaali partira à la recherche de la meilleure victoire de sa carrière sur un futur Hall of Famer, tandis que Donaire veut le suivre. à son dossier impeccable. Le vainqueur de ce combat se concentrera sur le vainqueur du combat entre l’ancien champion unifié Guillermo Rigondeaux et le champion WBO des poids coq John Riel Casimero, qui s’affronteront le 14 août sur SHOWTIME lors d’un événement Premier Boxing. Champions.

Oubaali (17-0, 12 KOs) a représenté la France à deux JO en provenance du Pas-de-Calais et défendra son titre pour la troisième fois lorsqu’il montera sur le ring pour affronter Donaire. Le gaucher de 34 ans a remporté le titre lors de son premier combat aux États-Unis en battant l’ancien champion Rau’shee Warren aux points en janvier 2019. Oubaali a ensuite défendu avec succès sa ceinture contre Arthur Villanueva et Takuma Inoue. Oubaali est professionnel depuis 2014 et son ascension dans le classement a été propulsée par une victoire sur Julio César Miranda, arrêtant l’ancien champion du monde en 2016.

“Je suis très enthousiasmé par le fait que le moment est venu de se battre”, a déclaré Oubaali. «Je sais que les fans du monde entier ont hâte de voir les deux meilleurs poids coq de la planète se battre. Donaire est une légende du sport et je le respecte beaucoup, mais je suis le champion du monde et je n’ai aucun doute que mon bras sera levé en fin de soirée. Je me bats pour ma famille et mon pays, et vaincre Donaire mettra mon nom dans les livres d’histoire de la boxe. Je suis extrêmement motivé et je vous garantis qu’il y aura des feux d’artifice dans ce combat.

Donaire (40-6, 26 KO) est l’un des combattants actifs les plus décorés du sport et a remporté des titres en poids mouche, poids coq, super poids coq et poids plume. Représentant sa ville natale de Talibon de Bohol aux Philippines, Donaire est retombé au poids coq en 2018 pour frapper la bosse contre le champion invaincu Ryan Burnett sur la route pour regagner la ceinture de championnat. Donaire assommerait par la suite Stephon Young avant de perdre son dernier combat, le combat de l’année 2019 contre la championne unifiée invaincue Naoya Inoue.

“Je viens toujours me battre et divertir, et je suis très excité de me battre devant les fans le 29 mai”, a déclaré Donaire. «J’ai montré lors de mon dernier combat que mes compétences, mon cœur et ma détermination sont toujours intacts pour affronter les meilleurs dans ce sport. Je cherche toujours des moyens de rester en forme et de garder mes réflexes intacts tout en conservant ma puissance. Je veux déjà montrer tout ce dont je suis capable sur le ring contre Oubaali. “

Matías (16-1, 16 KOs) est originaire de Fajardo, Porto Rico et impressionné en arrêtant Malik Hawkins précédemment invaincu par TKO au sixième tour lors d’un concours d’octobre 2020 sur SHOWTIME. Ce faisant, le combattant de 29 ans a rebondi après une douloureuse défaite antérieure aux points contre Petros Ananyan, sa seule défaite après avoir arrêté ses 15 adversaires précédents avant que la cloche finale ne sonne. De plus, il n’a pas encore gagné un combat sur décision des juges.

“Je suis très heureux d’avoir cette opportunité”, a déclaré Matías. «J’apprécie le fait que mon équipe ait rendu ce combat possible. Le meilleur gagnera le 29 mai et j’apprécie mon adversaire d’avoir accepté ce défi. Les fans seront ravis de ce combat. Je suis la fierté de Maternillo et cette victoire sera pour tout mon peuple ».

Jukembayev (18-0, 14 KOs) a 30 ans et a gravi les échelons après avoir vaincu l’ancien champion du monde Miguel Vázquez en septembre 2019 et éliminé Ricardo Lara lors de son dernier concours en janvier 2020. Né au Kazakhstan et ayant déjà combattu à Montréal, Canada, Jukembayev est professionnel depuis septembre 2015 et a compilé un record amateur de 203-40. Il fera ses débuts aux États-Unis contre le dangereux Matías, son rival le plus coriace à ce jour, le 29 mai.

“Ma préparation à Los Angeles avec Manny Robles est terminée et je suis prêt à faire mes preuves auprès du monde entier”, a déclaré Jukembayev. «Je suis invaincu et c’est mon moment. Mon rival est fort et expérimenté, mais je suis convaincu que j’ai tous les outils pour gagner le 29 mai ».

Gary Antuanne Russell (13-0, 13 KOs) a 24 ans et n’a pas encore laissé l’un de ses adversaires atteindre la cloche finale contre lui depuis qu’il est devenu professionnel en 2017 après avoir représenté les États-Unis aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Russell a marqué cinq victoires stoppant ses adversaires en 2019 avant d’assommer José Marrufo au premier tour de son dernier combat en février 2020. Russell est passionné de boxe au sein de l’une des familles les plus prestigieuses du monde. boxe, formé par son père Gary Sr.aux côtés de ses frères, le champion poids plume WBC Gary Jr. et le prétendant poids coq Antonio.

“Je suis sur les traces d’un champion comme mon frère aîné Gary Russell Jr.”, a déclaré Russell. «Notre lignée est forte, je fais partie d’une lignée royale et il est naturel que je sois sur la bonne voie pour devenir un champion. Je veux déjà que le 29 mai arrive. Un autre mordra la poussière. “

Santiago (14-1-1, 10 KOs) est né à Bayamón, Porto Rico et réside actuellement à Dorado.Il a impressionné les habitants et les étrangers lors de ses débuts aux États-Unis en février malgré la perte d’une décision compétitive contre un champion. De quatre divisions comme Adrien Broner sur SHOWTIME. Le vétéran de 31 ans avait prévalu dans quatre de ses cinq combats précédents par KO avant d’affronter Broner et après avoir triomphé aux points après 10 tours contre DeMarcus Corley en 2017. Le seul défaut de Santiago avant de combattre Broner avait été un match nul par décision majoritaire en son troisième combat en tant que professionnel.

“Je m’entraîne toujours très fort, peu importe qui est mon rival, et Russell n’est pas différent”, a déclaré Santiago. «Tout le monde a vu ce que j’ai fait contre Broner. Maintenant, je vais continuer à démontrer ma capacité à 140 livres. Mon adversaire est fort, mais je suis prêt à tout ce qu’il peut faire. Ma performance ne manquera pas de me démarquer ».