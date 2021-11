Nordisk Games détient désormais une participation majoritaire dans Star Stable Entertainment

La société danoise Nordisk Games a acquis plus de Star Stable Entertainment et détient désormais une participation majoritaire.

La société détient désormais 57% du fabricant Star Stable Online, après avoir détenu 40% de l’entreprise. Cela lui-même était en hausse par rapport à la participation « minoritaire substantielle » dans Star Stable Entertainment que Nordisk Games avait acquise en 2018 pour 18 millions de dollars.

« Nordisk Games a eu une influence tellement positive sur le studio, et leur achat d’actions supplémentaires est une grande approbation de tout ce que nous avons fait jusqu’à présent et de nos plans pour l’avenir », a déclaré Johan Sjöberg, PDG de Star Stable.

« Ce qui est formidable dans l’approche de Nordisk Games, c’est qu’ils ne sont pas intéressés à contrôler ce que nous faisons, mais plutôt à nous aider à long terme à réaliser quelque chose de spécial. C’est pourquoi nous sommes tous impatients de poursuivre l’excellente relation de travail que nous entretenons. ont. »

Le directeur général de Nordisk Games, Mikkel Weider (photo), a ajouté : « Ce que nous aimons chez Johan et l’équipe de Star Stable Entertainment, c’est la façon dont ils sont restés fidèles à leur vision de créer un jeu si différent de tout ce qui existe sur le marché. Non seulement en créant un jeu unique, mais en étendant ensuite l’univers de Star Stable à l’animation, aux livres et plus encore. Nous aimons dire que nous voulons travailler avec des studios qui ont des visions larges et audacieuses ; venant juste de célébrer le 10e anniversaire de Star Stable Online, je ne peux pas penser à un studio qui incarne mieux cette approche.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72663/nordisk-games-now-owns-majority-stake-in-star-stable-entertainment/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));