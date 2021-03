Nordisk Games prend une participation de 30,7% dans Supermassive

Le danois Nordisk Games a investi dans le développeur britannique Supermassive.

Dans un communiqué, la société a déclaré qu’elle avait acheté 30,7% du studio de jeux, mieux connu pour les séries d’horreur exclusives à PS4 Until Dawn et The Dark Pictures Anthology. La taille réelle de l’accord n’est pas connue.

« Nous sommes ravis d’avoir Nordisk Games aux côtés de Supermassive pour ce qui, nous en sommes sûrs, sera une période très excitante à venir », a déclaré Pete Samuels, PDG de Supermassive.

« Dès le moment où Joe et moi avons rencontré Martin Walfisz et Mikkel Weider, nous étions convaincus que Nordisk serait un excellent partenaire pour nous, et nous nous sentons privilégiés d’accueillir l’expertise de Nordisk Games au sein de notre conseil d’administration. Nos entreprises partagent la passion de proposer de beaux jeux. avec des histoires qui engagent émotionnellement, et nous sommes très impatients de travailler en étroite collaboration avec eux et leurs collègues de

Nordisk Film et Egmont. «

Le MD de Nordisk Games Mikkel Weider (photo) a ajouté: «Ce qui nous a impressionnés dans l’équipe de Supermassive – au-delà de leur talent et de leur créativité évidents – était leur ouverture à la collaboration et leur vision pour créer les meilleurs jeux narratifs possibles. À notre avis, peu de studios sont plus aptes à créer des jeux riches et narratifs, construits autour d’histoires et d’adresses IP uniques. C’est une excellente opportunité pour nous, et nous avons hâte de travailler aux côtés de Pete, Joe et toute l’équipe de Supermassive alors qu’ils se développent de plus en plus incroyables.

jeux dans leur style unique.

C’est le dernier gros pari que Nordisk a fait dans les jeux. En décembre 2020, la société a acheté 40% du développeur de Spacelords MercurySteam et a acheté Rage 2 et le créateur de Just Cause Avalanche Studios en 2018.

La même année, la société a également investi 5,5 millions de dollars dans le label indépendant Raw Fury et 18 millions de dollars dans le développeur de Star Stable Online.

En 2018, nous avons rencontré Weider pour discuter des raisons pour lesquelles Nordisk se tournait vers les jeux.

