Nordstrom acquiert une participation dans les marques de mode Topshop et Topman dans le cadre d’un accord avec le géant britannique de l’Internet Asos

Le géant britannique en ligne Asos a acquis Topshop et les marques associées en février, donnant aux marques orientées vers le millénaire une nouvelle maison, comme en témoigne ce graphique sur son site Web. Nordstrom vient de prendre une participation minoritaire dans les marques dans le cadre d’un accord avec Asos.

Nordstrom aurait acquis une participation minoritaire dans les marques de mode Topshop, Topman, Miss Selfridge et HIIT dans le cadre d’un accord avec le géant britannique en ligne Asos, dans le cadre de la dernière offre du détaillant basé à Seattle pour stimuler son activité numérique.

L’investissement doit être annoncé lundi matin, selon un article publié dimanche par le New York Times, citant une interview du président de Nordstrom, Pete Nordstrom. Cela fait partie d’une initiative plus large du détaillant visant à faire fonctionner ses magasins physiques et en ligne de manière plus transparente, une tendance accélérée par la pandémie.

C’est également la dernière d’une série de mesures prises par Nordstrom pour concurrencer plus efficacement Amazon et d’autres dans le commerce électronique et les magasins traditionnels.

“Nous n’aurions pas pu trouver un meilleur partenaire en Asos, le leader mondial de la mode pour les clients d’une vingtaine d’années, et nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de travailler avec eux pour réinventer le partenariat gros/détail”, a déclaré Pete Nordstrom dans un communiqué. cité par Footwear News dans un article dimanche soir.

La publication de l’industrie WWD a qualifié l’accord d’inhabituel, notant que “Nordstrom n’a pas investi dans des marques du marché qu’il vend dans ses magasins et en ligne”. Nordstrom a confirmé à WWD que l’accord est le premier du genre.

Asos a acquis les marques en février pour 364 millions de dollars. L’accord n’incluait aucun des 70 magasins de détail physiques des marques, a rapporté le Guardian.

Les ventes de Nordstrom, toujours en baisse par rapport aux périodes précédentes, se sont remises de la pandémie, comme indiqué dans ce graphique du rapport sur les résultats du premier trimestre de la société.

Comme d’autres détaillants qui dépendent des magasins physiques, Nordstrom a été touché par la pandémie de COVID-19. Il a déclaré une perte de 690 millions de dollars pour l’exercice clos le 30 janvier, sur des ventes nettes de 10,3 milliards de dollars, en baisse par rapport à un bénéfice de 496 millions de dollars sur des ventes nettes de 15,1 milliards de dollars l’année précédente.

Cependant, signe de l’évolution rapide du paysage de la vente au détail, Nordstrom a déclaré que les transactions numériques représentaient 54% des ventes totales pour l’année récente, contre 34% l’année précédente.

Pour le premier trimestre, clos le 25 mai, la perte nette de la société était de 166 millions de dollars, une amélioration par rapport à sa perte de 521 millions de dollars alors que la pandémie s’emparait de l’économie au même trimestre un an plus tôt. Les ventes numériques ont augmenté de 23% au premier trimestre.