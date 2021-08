Nordstrom annonce un deuxième trimestre robuste ; Élève les perspectives – WWD

Nordstrom Inc., citant les tendances à l’amélioration continue dans toutes les catégories et zones géographiques ainsi que les vents contraires dans la chaîne d’approvisionnement et la hausse des coûts, a déclaré un bénéfice net de 80 millions de dollars, ou 49 cents par action diluée pour le deuxième trimestre, contre une perte de 255 millions de dollars, ou 1,62 $ par action, au cours de la période de l’année précédente.

Sur la base des améliorations des résultats et des résultats au cours des deux derniers trimestres, le détaillant basé à Seattle a augmenté ses prévisions pour l’année. La croissance des revenus est estimée à 35%, contre 25% précédemment prévu. La marge EBIT est estimée à 3 à 3,5 % du chiffre d’affaires, contre environ 3 % précédemment prévu.

Le bénéfice avant intérêts et impôts, ou BAII, au cours du trimestre terminé le 31 juillet s’est élevé à 151 millions de dollars contre une perte de 370 millions de dollars il y a un an. L’année dernière, Nordstrom et d’autres détaillants vendant des « non essentiels » ont été profondément touchés par la pandémie, mais ils ont constaté une nette amélioration du trafic dans les magasins et des tendances de vente cette année. D’autres détaillants, dont Macy’s Inc. et Kohl’s Corp., ont également relevé leurs perspectives pour 2021.

Alors que le rapport de Nordstrom était largement positif, les gains de ventes n’étaient pas assez importants pour battre les niveaux de 2019. Les ventes nettes du dernier trimestre ont augmenté de 101% à 3,57 milliards de dollars, contre 1,79 milliard de dollars au cours de la même période de l’exercice 2020, et ont diminué de 6 % par rapport à la même période de l’exercice 2019, ce qui représente une amélioration séquentielle d’environ 700 points de base par rapport au premier trimestre de l’exercice. 2021.

Le décalage de calendrier de la vente anniversaire annuelle, avec environ une semaine tombant dans le troisième trimestre de 2021, a eu un impact négatif d’environ 200 points de base sur les ventes nettes par rapport à l’exercice 2019, bien que la société ait déclaré que la vente avait eu une solide performance cette année. . En tenant compte de ce décalage, les tendances des ventes se sont améliorées d’environ 900 points de base par rapport au premier trimestre.

Le président-directeur général de Nordstrom Inc., Erik Nordstrom, a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des analystes du commerce de détail qu’il existe une « incertitude dans l’environnement externe », y compris des perturbations continues dans le flux de produits dans la chaîne d’approvisionnement et des « vents contraires » avec la hausse des coûts de fret et des augmentations des salaires. , bien que l’entreprise s’efforce de mettre en place les « bonnes équipes et les niveaux de service appropriés ».

“Une véritable incohérence dans la chaîne d’approvisionnement mondiale a entraîné des pénuries”, a déclaré Nordstrom. « Il n’y a qu’une irrégularité, ce qui rend difficile la planification des flux d’inventaire avec beaucoup de précision. Nous ne nous attendons pas à ce que les conditions changent de sitôt », même s’il a également déclaré qu’il y avait des signes encourageants pour le troisième trimestre.

Pour atténuer l’impact, il a déclaré que la société prévoyait des commandes, effectuait du fret aérien pour les vacances et prolongeait les délais de livraison. Il a déclaré que les vêtements et les chaussures pour femmes chez Rack ont ​​été les plus touchés par les pénuries de marchandises.

Du côté plus positif, les dirigeants ont indiqué que les consommateurs au dernier trimestre rafraîchissaient leur garde-robe et que les principales catégories de chaussures, vêtements et accessoires de l’entreprise ont connu la plus forte amélioration des tendances de vente par rapport au premier trimestre. De plus, les ventes dans les catégories active, maison et design ont continué de croître par rapport à 2019.

“Nos résultats du deuxième trimestre démontrent la force de nos deux marques, la puissance de notre stratégie” plus proche de vous “et le succès de notre vente anniversaire emblématique”, a déclaré Nordstrom, dans un communiqué publié avant la conférence téléphonique. L’ambitieux programme « plus proche de vous » de Nordstrom implique de faire évoluer sa stratégie de marché pour relier les magasins et les services afin d’accélérer les livraisons et d’ajouter des commodités aux acheteurs, ainsi que de renforcer les offres en ligne et d’ajouter des marchandises à bas prix dans de nombreux magasins à prix réduits. .

“Nous avons capitalisé sur l’amélioration de la demande des clients avec une exécution ciblée, une vente saine des stocks et une gestion continue des dépenses pour produire de solides résultats trimestriels”, a déclaré Nordstrom dans son communiqué mardi. « Nous restons concentrés sur l’exécution de notre stratégie pour gagner sur nos marchés les plus importants, élargir la portée de Nordstrom Rack et augmenter notre vitesse numérique, et nous sommes bien placés pour continuer à progresser vers nos objectifs stratégiques et financiers à long terme alors que nous envisageons la seconde moitié de l’année.

Les ventes totales de l’anniversaire ont augmenté de 1% par rapport à 2019, y compris la dernière semaine de l’événement, qui a chuté au troisième trimestre. Selon l’entreprise, les tendances du trafic et des ventes au cours de la vente d’anniversaire « ont été fortes à la fois dans le numérique et dans les magasins, car les clients ont réagi positivement à une sélection élargie, à de meilleurs taux de stock sur les articles les plus vendus et à des capacités améliorées, notamment des options de ramassage pratiques chez Nordstrom et Nordstrom. Magasins à crémaillère.

Pete Nordstrom, président et directeur de la marque de Nordstrom Inc., a déclaré : « Un assortiment de marchandises attrayant, combiné à des services et des expériences nouveaux et différenciés, a contribué à renforcer l’engagement des clients et à améliorer les résultats financiers lors de notre vente anniversaire.

En juillet, Nordstrom a retiré 500 millions de dollars d’obligations non garanties à 4 % qui devaient être payées en octobre 2021 en utilisant les liquidités disponibles. Cela réduira les intérêts débiteurs annualisés de 20 millions de dollars à compter du troisième trimestre de l’exercice 2021.

La société a déclaré qu’elle restait sur la bonne voie pour réduire son ratio de levier à environ trois fois d’ici la fin de l’année. Les charges d’intérêts de 40 millions de dollars ont diminué par rapport à 51 millions de dollars au cours de la même période de l’exercice 2020, principalement en raison du rachat des billets garantis à 8,75 % au cours du premier trimestre de l’exercice 2021. La société a une dette à long terme de 2,85 milliards de dollars.

Pour la marque Nordstrom, les ventes nettes du deuxième trimestre ont augmenté de 127 % par rapport à la même période de l’exercice 2020 et ont diminué de 5 % par rapport à la même période de l’exercice 2019. Le décalage de la vente anniversaire a eu un impact négatif sur les ventes nettes de Nordstrom. d’environ 300 points de base par rapport au deuxième trimestre 2019.

Pour Nordstrom Rack, les ventes nettes du deuxième trimestre ont augmenté de 61 % par rapport à la même période de l’exercice 2020 et ont diminué de 8 % par rapport à la même période de l’exercice 2019.

Les ventes numériques ont augmenté de 30 % par rapport à la même période de l’exercice 2020 et de 24 % par rapport à la même période de l’exercice 2019. Le changement de calendrier de la vente anniversaire a eu un impact négatif sur les ventes numériques d’environ 500 points de base par rapport au deuxième trimestre. de 2019. Les ventes numériques ont représenté 40 pour cent des ventes totales au cours du trimestre.

La marge brute, en pourcentage des ventes nettes, de 35 %, a augmenté d’environ 1 370 points de base par rapport à la même période de l’exercice 2020, principalement en raison de l’effet de levier de la hausse des ventes nettes et de la baisse des démarques.

La marge brute, en pourcentage des ventes nettes, est restée stable par rapport à la même période de l’exercice 2019, car la baisse des démarques résultant d’une bonne vente des stocks a compensé le désendettement sur la baisse des ventes nettes.

Sur la base de résultats meilleurs que prévu au premier semestre et de ses attentes de poursuite des progrès au second semestre, la société a relevé ses perspectives pour l’exercice 2021.