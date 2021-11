Nordstrom Black Friday : obtenez jusqu’à 40 % de réduction sur Ugg, Free People et plus

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Préparez-vous à dire au revoir à votre cas des lundis car la vente Black Friday de Nordstrom est lancée !

Jusqu’au 26/11, les acheteurs peuvent économiser jusqu’à 40 % sur les styles tendance de marques telles que Barefoot Dreams, Nike, UGG, Levi’s, Tory Burch, Free People et plus encore. Que votre garde-robe puisse utiliser de nouvelles pièces pour vous permettre de traverser la saison des vacances avec style ou que vous n’ayez pas encore fait une brèche dans votre liste de cadeaux, Nordstrom a ce qu’il vous faut.

Des pulls et couvertures confortables aux chaussures avant-gardistes et aux produits de beauté pour héros, nous avons rassemblé nos offres préférées ci-dessous pour vous aider à démarrer votre voyage d’épargne !