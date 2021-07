Nordstrom devient propriétaire des marques Topshop, Topman, Miss Selfridge et HIIT – WWD

Nordstrom a acquis une participation minoritaire dans les marques Topshop, Topman, Miss Selfridge et HIIT appartenant à Asos, le site de mode basé à Londres.

C’est un type de partenariat inhabituel, étant donné que Nordstrom n’a pas investi dans des marques du marché qu’elle vend dans ses magasins et en ligne. Nordstrom a confirmé que l’accord avec Asos est le premier du genre.

L’accord, divulgué dimanche, est conçu pour aider à développer et à assurer l’avenir des quatre marques britanniques, en particulier les marques tendance et abordables Topshop pour femmes et Topman pour hommes.

La transaction reflète également les efforts de Nordstrom pour renforcer son attrait auprès des jeunes acheteurs. Pendant des décennies, l’image du détaillant était ancrée dans la restauration d’un public plus traditionnel et mature, bien qu’au cours de la dernière décennie, Nordstrom ait pris plusieurs initiatives pour parvenir à un meilleur équilibre dans l’entreprise, notamment en organisant des pop-ups et des collaborations avec des designers émergents et avancés, notamment les marques de l’incubateur du marché de Dover Street, ainsi que l’établissement d’une relation de gros avec Madewell. Une première initiative est venue en 2012 lorsque le détaillant basé à Seattle est devenu le distributeur exclusif de Topshop et Topman aux États-Unis.

Peu de temps après le lancement de Topshop, Pete Nordstrom, président et directeur de la marque, a déclaré à WWD que l’âge moyen des acheteurs de Topshop était « beaucoup plus jeune – environ 10 ans de moins que le client typique de vêtements pour femmes de Nordstrom ». Parmi les autres marques vendues chez Nordstrom qui attirent les jeunes acheteurs, citons Goodfair, Reformation, Cross Colours, Petals and Peacocks, Viva La Bonita, BP + Wildfang et les lignes BP et BP Be Proud fabriquées par Nordstrom.

Dans le cadre du nouvel accord Asos, Nordstrom obtient les droits de vente au détail multicanaux exclusifs pour Topshop et Topman dans toute l’Amérique du Nord, y compris le Canada. Nordstrom deviendra également la seule présence physique des deux marques dans le monde. La chaîne de grands magasins de la Baie d’Hudson, basée à Toronto, distribue Topshop et Topman au Canada depuis plusieurs années via de vastes magasins en magasin dans 20 emplacements, mais ils seront tous supprimés d’ici à l’automne.

L’annonce de dimanche n’a pas précisé combien d’argent Nordstrom a investi dans les quatre marques, ni son pourcentage de participation dans celles-ci. La participation minoritaire est dans les quatre marques, pas dans Asos elle-même. Le détaillant a déclaré que le nouveau partenariat impliquera “une collaboration et un alignement sans précédent”.

Pete Nordstrom, dans un communiqué, a qualifié Asos de « leader mondial de la mode pour les clients dans la vingtaine ». Il a qualifié l’accord lui-même d’opportunité de travailler avec Asos “pour réinventer le partenariat gros/détail”.

“Apporter les marques Asos, y compris Topshop et Topman, à nos clients nous permet de créer de la nouveauté et de l’enthousiasme pour ce segment de clientèle important et dynamique”, a déclaré Nordstrom dans le communiqué.

« Avec sa connexion de longue date à Topshop, sa connaissance approfondie des consommateurs américains et sa portée inégalée dans toute l’Amérique du Nord, Nordstrom est le partenaire idéal pour aider Asos à accélérer la croissance de nos marques Topshop et Asos sur ce marché clé”, a déclaré Nick Beighton, directeur directeur général d’Asos, qui répertorie sur son site Web environ 850 marques vendant des vêtements pour femmes, hommes, accessoires, produits de beauté et chaussures. « Asos vise avant tout à donner aux clients la confiance nécessaire pour être ce qu’ils veulent être. Le partenariat avec Nordstrom soutiendra notre stratégie américaine, nous permettant d’offrir cela à encore plus de jeunes dans la vingtaine en Amérique du Nord », a déclaré Beighton dans son communiqué.

Dans le cadre de son accord avec Nordstrom, Asos conservera le contrôle opérationnel et créatif des marques Topshop ainsi que des marques Miss Selfridge et HIIT.

Les sociétés sont en pourparlers pour créer « une vitrine multicanal » pour une poignée de marques Asos pour les clients de Nordstrom. Les clients pourront récupérer les commandes Asos.com dans les magasins Nordstrom et Nordstrom Rack cet automne.

Pendant de nombreuses années, Topshop/Topman était une destination de mode branchée et animée, en particulier son flagship d’Oxford Street à Londres, et était représentée par des mannequins célèbres depuis Twiggy jusqu’à, plus récemment, Kate Moss. Mais alors que l’entreprise déclinait, en février dernier, Asos a acheté Topshop, Topman, Miss Selfridge et HIIT pour 364 millions de dollars à l’ancien groupe Arcadia, qui a été placé sous administration (version britannique de la faillite) en novembre 2020. Selon les rapports, les quatre les marques ont généré au total 1,4 milliard de dollars de revenus en 2019 et ont chuté à 364 millions de dollars de revenus en 2020 pendant la pandémie. La faillite a entraîné la fermeture des magasins Topshop/Topman en Europe.

À une époque, sous l’ancien propriétaire du groupe Arcadia de Sir Philip Green, Topshop comptait 11 magasins aux États-Unis, à New York, Los Angeles, Atlanta, Las Vegas, San Diego, Chicago, Houston et Miami, mais tous ont été fermés il y a quelques années. . La société a blâmé la concurrence intense d’Internet et les conditions de marché difficiles aux États-Unis. Topshop a déposé devant un tribunal américain la protection contre les faillites du chapitre 15, qui protège les sociétés étrangères contre les créanciers.

La réouverture de magasins Topshop indépendants aux États-Unis semble peu probable, du moins dans un avenir proche, étant donné que les détaillants ont investi davantage dans le commerce électronique tout en réduisant les flottes dans de nombreux cas et en examinant de très près la viabilité et le potentiel de profit continus de la brique et du mortier . Lorsqu’on lui a demandé si Nordstrom envisagerait d’ouvrir un jour des magasins Topshop ou Topman indépendants aux États-Unis, une porte-parole a répondu: “Nous n’avons rien à signaler à ce sujet pour le moment.” Elle a toutefois ajouté que Nordstrom envisageait de nouveaux formats en magasin pour ces quatre marques. “Nous sommes en discussion à ce sujet”, a déclaré la porte-parole.

Environ 94 magasins Nordstrom vendent des produits Topshop et Topman. Les magasins à bas prix Nordstrom Rack vendent également les deux étiquettes, bien que le nombre de magasins Rack avec les étiquettes change de temps en temps en fonction du flux de marchandises. Les deux marques continueront également d’être disponibles sur nordstrom.com, et des pourparlers concernant l’introduction des étiquettes au Canada, peut-être dans les magasins Nordstrom et sur nordstrom.ca., sont en cours.

Nordstrom ne vend actuellement pas la collection de mode Miss Selfridge ni la collection active HIIT. Lorsqu’on lui a demandé si ces lignes pourraient être vendues un jour à Nordstrom, la porte-parole a répondu: “Nous sommes en discussion pour amener les marques Asos à Nordstrom et n’avons rien à signaler à ce sujet pour le moment.”