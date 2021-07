Nordstrom évalue les besoins des Américains en matière de garde-robe après la pandémie – WWD

Il y a une proportion importante d’Américains prêts à refaire leur garde-robe et qui veulent de l’aide pour le faire.

C’est le message d’une enquête Nordstrom auprès de 2 000 Américains, menée du 9 au 12 juin, explorant comment COVID-19 a affecté leurs choix de mode et leurs perceptions de ce dont ils ont besoin pour retourner au bureau et recommencer à socialiser, alors que la pandémie semble s’atténuer. et la vie revient à la normale aux États-Unis

Nordstrom, qui a mené l’enquête avec OnePoll, a conclu que l’avenir de la mode est « incertain » et que 35% des personnes ayant répondu à l’enquête se sont ennuyées avec les vêtements qu’elles possèdent actuellement.

De plus, 36% n’ont pas acheté de nouveaux vêtements de travail depuis avant la pandémie ; 40% se sentaient coincés dans leur style personnel, et une personne sur quatre a déclaré que sa garde-robe était dépassée.

Le détaillant basé à Seattle a rapporté qu’au cours des derniers mois, nordstrom.com a vu une augmentation de 165% des recherches de vêtements de travail alors que les gens se préparent pour retourner au bureau.

Trente-deux pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles voulaient de l’aide pour trouver des looks pour dîner au restaurant ; 34 % veulent de l’aide pour trouver des tenues pour des événements ; 21 pour cent veulent de l’aide pour choisir des vêtements de voyage et 20 pour cent veulent de l’aide pour choisir des vêtements pour le travail.

Parmi les autres découvertes clés de Nordstrom :

• Ceux qui envisagent de retourner dans un bureau cet automne ont déclaré qu’ils avaient hâte de sortir de leur zone de « confort » et qu’ils étaient friands de pantalons habillés, 28 pour cent; chemises habillées, 28 pour cent; robes, 26 pour cent; sacs à main, 22 pour cent; jupes, 22 pour cent; bottes de déclaration, 18 pour cent; chaussures à talons, 17 pour cent; blazers/manteaux de sport, 16 pour cent; costumes, 15 pour cent, et cravates, 10 pour cent.

• Quarante-trois pour cent ont déclaré avoir du mal à trouver des vêtements qui leur vont; 45% ont déclaré avoir du mal à trouver des vêtements qui flattent leur morphologie.

• Quarante et un pour cent ont indiqué qu’ils s’habilleraient confortablement pour le reste de leur vie, et 26 pour cent ont dit qu’ils ne se soucient plus de suivre les tendances.

• Trente-cinq pour cent sont plus ouverts à essayer de nouveaux styles après la pandémie.

En 2020, Nordstrom a produit 40 000 vidéos de vendeurs qui fournissent des conseils de style et de produits aux clients achetant sur nordstrom.com. Selon l’entreprise, près de 25 % des clients ont utilisé des vidéos de vendeurs pendant cette période, avec des taux de conversion près de deux fois supérieurs à ceux des clients qui n’ont pas utilisé de vidéos de vendeurs, ce qui a entraîné plus de voyages et des taux de retour plus faibles.

Fanya Chandler, vice-présidente principale de Nordstrom, a déclaré que la sortie de la pandémie est une opportunité pour les gens de réimaginer ce que le style signifie pour eux. «Pour certains, cela signifie ajouter plus de confort à leur garde-robe, même s’ils reviennent à la normale. D’autres sont prêts à sortir de chez eux en étant sous leur meilleur jour et en essayant quelque chose de nouveau.

« C’est excitant de voir la demande des clients revenir dans les catégories d’occasions, qu’il s’agisse de voyages, d’activités sociales ou de travail. Il y a un grand enthousiasme pour les vêtements de fête – couleur, imprimé et nouvelles silhouettes », a déclaré Shea Jensen, vice-président exécutif et directeur des marchandises générales des vêtements pour femmes et hommes. « Les clients recherchent des moyens de rafraîchir leur garde-robe après un an passé la plupart du temps à la maison : des nouvelles tenues d’occasion, comme un costume ou une robe pour un événement à venir, aux nouvelles pièces qui offrent une polyvalence du jour au soir. »

“Nous voulions en savoir plus sur l’évolution de l’approche des gens en matière de style pendant et après la pandémie”, a ajouté un porte-parole. « Nous utilisons une variété d’outils et d’enquêtes pour surveiller en permanence les commentaires des clients et les tendances du marché. »

L’enquête de Nordstrom sur les 2 000 Américains a également révélé que…

• Un sur trois se sent coincé dans les « limbes du style ».

• Trente pour cent s’inspirent de la mode des médias sociaux.

• Dix-sept pour cent ont déclaré que les pantalons de survêtement, les pantalons de yoga ou les leggings étaient leur article le plus précieux pendant la pandémie.

• Vingt-trois pour cent ont déclaré que les t-shirts étaient leur article le plus précieux pendant la pandémie.

• Trente-sept pour cent ont déclaré que leur style personnel avait changé pendant la pandémie.

• En moyenne, les gens ont retiré sept articles de leur garde-robe pendant la pandémie.