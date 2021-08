Nordstrom lance un nouveau site pour aider les acheteurs – WWD

Nordstrom étend sa portée dans la haute joaillerie. Cette semaine, le détaillant a lancé une nouvelle expérience de haute joaillerie à la fois en ligne et dans certains magasins, qui montre aux clients une variété d’options de bijoux dans une large gamme de prix.

L’idée est de ne plus séparer les diamants ou les bijoux haut de gamme dans des cas distincts des options demi-fines ou moins chères. Au lieu de cela, ces catégories seront placées côte à côte, permettant aux acheteurs de choisir parmi un assortiment complet de bijoux en un seul endroit, leur donnant une certaine appropriation de la façon dont ils stylisent les bijoux et jouant sur la désinvolture générale et le port quotidien des bijoux de qualité aujourd’hui. Ce changement de stratégie s’accompagne de l’ajout de nouvelles étiquettes de bijoux disponibles chez Nordstrom, notamment David Webb, Vhernier, Manluu et Never Not, représentant des marques aux deux extrémités de l’éventail des prix.

« Au cours des dernières années, notre entreprise de haute joaillerie a eu beaucoup de force. Sur la base des commentaires des clients, nous avons décidé d’élargir notre offre et d’intégrer la narration pour les aider à comprendre comment acheter et porter des bijoux en fonction des préférences individuelles. Les bijoux les rendent heureux et ajoutent de la nouveauté à leur garde-robe, et au cours de la dernière année et demie, ils ont passé tellement de temps sur un écran, c’est un moyen d’apporter de l’optimisme dans leur vie », a déclaré Denise Junell, vice-présidente de Nordstrom. président et directeur divisionnaire des marchandises pour les accessoires, les sacs à main et les bijoux.

Ce phénomène de « bijoux Zoom » a contribué à propulser des pièces telles que des pendentifs, des boucles d’oreilles et des bagues en tête des listes de souhaits d’achat d’investissement des acheteurs. Cela a également annoncé un nouveau moment dans l’achat de bijoux – amenant pleinement la catégorie dans le domaine du commerce électronique, alors qu’avant la pandémie, les consommateurs étaient quelque peu réticents à acheter des articles de bijouterie coûteux en ligne.

Junell pense que la tendance des bijoux à l’écran survivra à la pandémie. « Je pense que les bijoux Zoom resteront dans la garde-robe de nos clients. Ils ont la possibilité d’avoir une sorte de flexibilité de travail à domicile ou de se connecter avec leurs amis et leur famille. Nous avons ce nouveau confort devant la caméra et les bijoux, même si vous portez des leggings, vous font toujours vous sentir prêt à rouler », a-t-elle déclaré.

« Nous avons vu tous les segments de l’entreprise se développer, même les bijoux tendance. Je pense que la haute joaillerie fait désormais partie de l’habillement quotidien de notre cliente. Je dirais que nos clients ont commencé à incorporer des bijoux fins il y a quelques années, en particulier avec la croissance des demi-fines, ils semblaient ravis d’apporter des métaux précieux dans leur garde-robe. Maintenant, nous avons vu une précarisation des diamants et ces éléments sont mélangés et associés à [lower-priced items]. Il s’agit de voir comment faire aller plus loin votre investissement », a déclaré Junell.

Les colliers superposés, avec des pendentifs et différents styles de chaînes se sont avérés lucratifs pour Nordstrom, a déclaré Junell, et permettent aux acheteurs d’investir progressivement dans des bijoux tout en créant un look personnalisé. La page de destination de la joaillerie fine sur le site de Nordstrom présentera des images éditoriales et des vidéos pour aider les clients à assembler leur propre boîte à bijoux stylisée. “Ils peuvent acheter non seulement 14 carats, mais aussi un assortiment de diamants vraiment élargi et être en mesure de tout regarder et de l’assembler en fonction de leurs goûts”, a-t-elle déclaré.

Alors que Junell a refusé de révéler les prévisions de ventes pour la catégorie de la joaillerie fine, elle a déclaré : « Nous avons vu une très forte activité de joaillerie fine au cours des dernières années, il y a donc beaucoup [to these changes]. “