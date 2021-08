Nordstrom nomme un nouveau GMM de la beauté et des accessoires – WWD

Au milieu d’une série de chaises musicales exécutives, Nordstrom a un nouveau directeur des marchandises générales de la beauté et des accessoires.

Debbi Hartley-Triesch dirigera les équipes beauté et accessoires en tant que directrice des marchandises générales. Elle succède à Gemma Lionello, qui déménage à Washington, DC, et occupera le poste de directrice régionale du Nord-Est. Pari Sanayei, l’actuel directeur régional du nord-est du détaillant, assumera le rôle de directeur régional du nord-ouest. Les changements entrent en vigueur le 22 août.

Hartley-Triesch, comme Lionello, travaille chez Nordstrom depuis plus de 30 ans, commençant comme conseillère beauté. Elle a auparavant occupé des postes tels qu’acheteuse régionale, directrice nationale de la beauté et directrice divisionnaire des marchandises pour les soins de la peau et le maquillage. Plus récemment, elle était directrice régionale du nord-ouest de Nordstrom.

Lionello a également occupé des postes dans des magasins auparavant, tels que directeur régional des États du Sud, directeur régional de Capital et directeur régional de Rack pour la côte est, le Midwest et le sud. Elle occupe son poste actuel à la tête de l’équipe beauté du détaillant depuis 2013 et s’est également vu confier la division accessoires en 2016. Lionello a commencé sa carrière chez Nordstrom en 1988 en tant que responsable de comptoir.

“Nous sommes reconnaissants envers Gemma et ses innombrables contributions à l’équipe de marchandisage”, a déclaré Teri Bariquit, responsable du marchandisage, dans une déclaration à WWD. « Gemma a fait un travail formidable en faisant évoluer notre entreprise de beauté et d’accessoires, en bâtissant une équipe solide, en obtenant des résultats et en élevant notre réputation sur le marché. C’est excitant d’avoir à nouveau ses principaux magasins et de soutenir notre équipe du Nord-Est. Nous lui souhaitons le meilleur dans son nouveau rôle et savons qu’elle sera tout simplement incroyable.

L’assortiment de produits de beauté de Nordstrom a évolué rapidement sous Lionello, qui a introduit divers programmes comme BeautyCycle, le partenariat continu du détaillant avec TerraCycle pour les emballages de produits de beauté vidés. Dans l’ensemble du magasin, le détaillant a également signé l’engagement de 15 pour cent l’année dernière.

Dans le but de ramener les acheteurs en magasin plus tôt ce mois-ci, Nordstrom a introduit une multitude de nouvelles offres de beauté dans son produit phare de New York, y compris des services. L’emplacement fournit des injectables par le Dr Dennis Gross, des traitements corporels par Cowshed et des soins du visage par HydraFacial. Il a également inauguré un nouveau pôle de découverte de produits et de marques, inauguré par un partenariat avec Valentino Beauty.

