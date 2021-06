Nordstrom ouvre 21 boutiques Indochino dans ses magasins – WWD

Nordstrom plonge à plein régime dans ses plans pré-pandémiques pour s’associer à Indochino, la société de sur mesure pour hommes basée à Vancouver.

Le détaillant basé à Seattle ajoute 21 magasins Indochino dans ses magasins à travers le pays qui proposeront des costumes, des chemises, des chinos et des vêtements d’extérieur personnalisés à un prix abordable. Dans le cadre de l’accord, Nordstrom proposera également des modifications gratuites à tout client Indochino – même à ceux qui n’ont pas acheté leurs articles dans un magasin Nordstrom – dans tous les magasins en magasin. D’ici la fin juillet, Indochino aura 58 de ses propres salles d’exposition aux États-Unis et au Canada.

Drew Green, président et chef de la direction d’Indochino, a déclaré que les conversations avec Nordstrom avaient commencé il y a près de quatre ans et que les deux avaient décidé d’aller de l’avant avec le concept d’installation de magasins au moment même où la pandémie obligeait les magasins à fermer. “Cela faisait presque un an que nous étions censés lancer, mais nous nous sommes retirés à cause de la pandémie”, a déclaré Green.

Au cours des dernières semaines, Nordstrom a discrètement ouvert 10 magasins en magasin dans ses magasins et en ajoutera désormais 11. La nouvelle génération de magasins, d’une superficie moyenne d’environ 400 pieds carrés, ouvrira entre le 25 juin et le 2 juillet.

Green a déclaré qu’il “admire vraiment Nordstrom”, qualifiant la société de “marque de vente au détail historique qui n’a pas assez de crédit pour son innovation. En tant que l’un des principaux détaillants de mode au monde, Nordstrom est connu pour offrir un niveau de service inégalé et nous partageons cette passion. Ensemble, nous permettons à plus de personnes de présenter leur style personnel à travers des vêtements personnalisés qui offrent une grande valeur en combinant une expérience client premium, un produit de haute qualité et un prix accessible.

Les costumes Indochino se vendent à partir de 429 $, tandis que les chemises et les chinos commencent à 79 $. Dans ses propres salles d’exposition, la société propose plus de 180 choix de costumes ainsi que différentes options pour les revers, les boutons, les poches, les doublures et les monogrammes, les mêmes que ceux proposés chez Nordstrom. « Tout notre inventaire est virtuel », a-t-il déclaré. En outre, le délai de deux à trois semaines d’Indochino pour un costume dans ses magasins sera également proposé chez Nordstrom. “L’expérience sera exactement la même que dans nos magasins autonomes”, a déclaré Green.

Shea Jensen, vice-président exécutif et directeur général des marchandises du prêt-à-porter pour hommes et femmes chez Nordstrom, a ajouté : « Nous admirons depuis longtemps Indochino en tant que leader des costumes et vêtements sur mesure et nous sommes ravis client une nouvelle expérience sur mesure dans nos magasins. Alors que nous continuons à élargir notre offre au sein de notre catégorie hommes, nous réfléchissons toujours à la meilleure façon de servir un large éventail de clients. Grâce à ce partenariat, nous fournirons un moyen accessible et pratique de magasiner, que ce soit pour le travail, des occasions spéciales ou des articles essentiels de la garde-robe de tous les jours.

Lors d’un entretien téléphonique, elle a déclaré que Nordstrom voyait une opportunité de mieux servir ses clients masculins en s’associant à Indochino, qui est « une marque bien connue et pertinente pour les jeunes consommateurs. La population du millénaire est la plus importante des États-Unis aujourd’hui et c’est la pièce maîtresse de la clientèle d’Indochino.

Nordstrom continuera à proposer des produits sur mesure avec d’autres marques de son portefeuille pour hommes, a déclaré Jensen, mais l’option Indochino s’adresse spécifiquement à un homme plus jeune.

Étant donné que les magasins ont eu une ouverture en douceur, Jensen a déclaré que les premiers résultats sont prometteurs, d’autant plus que la partie vestimentaire du commerce des hommes a rebondi cette année avec le retour des événements et des mariages, et que l’offre d’Indochino répond à cette demande.

Green prévoit que le partenariat lancé ce mois-ci sera durable. “Nous voyons l’opportunité d’être partenaires pendant des décennies”, a-t-il déclaré. Et bien qu’il n’ait pas deviné combien d’autres magasins pourraient ouvrir, il pense que la période post-pandémique sera forte pour les vêtements pour hommes habillés alors que les mariages et autres événements sont reprogrammés. “J’ai l’impression que ça va être les années folles”, a-t-il déclaré. « Les vêtements de cérémonie seront de retour et nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Nordstrom à l’avenir. »

Jensen a accepté, affirmant que le partenariat permet à Nordstrom d’éviter le “risque inhérent” de conserver des stocks dans ses magasins tout en offrant aux jeunes hommes l’expérience de créer leurs propres garde-robes.